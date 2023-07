Sony ha appena accettato la proposta di Microsoft su “Call of Duty”

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) ha firmato un accordo vincolante con Sony Corp (TYO: 6758) per mantenere “Call of Duty” disponibile su PlayStation dopo aver rilevato Activision Blizzard.

Alex Kantrowitz reagisce alla notizia

Copy link to section

Le cose sembrano continuare a muoversi nella giusta direzione per la fusione da 69 miliardi di dollari. Proprio la scorsa settimana, un giudice federale degli Stati Uniti ha negato la mozione della FTC per un’ingiunzione per impedire a Microsoft di acquistare Activision Blizzard (leggi di più).

In risposta, anche la Competition and Markets Authority del Regno Unito ha prorogato al 29 agosto il termine per la revisione della suddetta acquisizione. Su ” Worldwide Exchange ” della CNBC, Alex Kantrowitz di Big Technology ha dichiarato oggi:

FTC è fuori dai giochi in questo momento e sembra che la CMA del Regno Unito accelererà la sua decisione e questo accordo potrebbe concludersi abbastanza imminente.

Le azioni di Activision Blizzard sono aumentate del 4,0% questa mattina.

Ecco cosa significa l’accordo per gli azionisti

Copy link to section

Si noti che Microsoft aveva precedentemente annunciato anche un accordo con Nintendo in base al quale ha accettato di non rendere “Call of Duty” un’esclusiva per Xbox per 10 anni.

Kantrowitz vede Microsoft-Activision come un vantaggio a lungo termine per il prezzo delle azioni. Ma a breve termine, non si aspetta altro che un semplice bernoccolo.

Forse vedrai un piccolo urto, ma il vero impatto sarà a lungo termine; per vedere come Activision si aggiunge al set di strumenti di gioco di Microsoft e finisce per avere un impatto sul business e sui profitti.

Un analista di UBS, tuttavia, ha affermato che le azioni Microsoft dovrebbero valere $ 400 nella sua recente nota di ricerca, come riportato da Invezz qui. MSFT è già aumentato di oltre il 40% per l’anno al momento della scrittura.