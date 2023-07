L’accordo Microsoft-Activision compie un grande passo verso il completamento

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Activision Blizzard Inc (NASDAQ: ATVI) ha guadagnato oltre il 5,0% questa mattina dopo che il suo accordo da 69 miliardi di dollari con Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) ha compiuto un grande passo verso il completamento.

Il giudice federale degli Stati Uniti respinge la mozione della FTC

Martedì, un giudice federale degli Stati Uniti ha respinto la mozione della FTC per un’ingiunzione di emergenza per impedire a Microsoft di rilevare Activision Blizzard.

L’acquisizione non è del tutto fuori pericolo, tuttavia, dal momento che la Federal Trade Commission può impugnare la sentenza in una corte d’appello federale. Tuttavia, Bobby Kotick, l’amministratore delegato di Activision Blizzard, ha dichiarato oggi in una nota ai dipendenti:

Siamo ottimisti sul fatto che la sentenza odierna indichi un percorso verso la piena approvazione normativa in tutto il mondo. Siamo pronti a lavorare con il Regno Unito per affrontare le restanti preoccupazioni in modo che la nostra fusione possa concludersi rapidamente.

Ad aprile, la Competition and Markets Authority ha bloccato l’accordo Microsoft-Activision adducendo una minaccia alla concorrenza (leggi di più).

La risposta di Microsoft alle preoccupazioni anti-concorrenza

Durante cinque giorni di audizioni, Microsoft Corp ha ribadito che intende rendere disponibili i giochi Activision a un pubblico più ampio.

A tal fine, ha firmato accordi pluriennali con Nintendo, Nvidia e Steam. Ha persino proposto un accordo di 10 anni per mantenere Call of Duty anche su PlayStation. Salutando la decisione odierna, Brad Smith, presidente e vicepresidente di Microsoft, ha dichiarato:

Siamo grati per questa decisione rapida e completa e speriamo che altre giurisdizioni continuino a lavorare per una risoluzione tempestiva. Ci impegniamo a lavorare per risolvere i problemi normativi.

La sentenza arriva solo poche settimane prima che MSFT e Activision Blizzard riportino i loro risultati trimestrali.