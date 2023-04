Il Regno Unito blocca l'accordo Microsoft-Activision: Cramer afferma che "non ne hanno bisogno"

Activision Blizzard Inc ( NASDAQ: ATVI ) è in calo di circa il 10% oggi dopo che l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha dichiarato che non consentirà a Microsoft Corp ( NASDAQ: MSFT ) di acquisire questo gigante del gioco.

Cramer reagisce alla decisione CMA

Mercoledì, l’autorità di regolamentazione ha concluso che la fusione Microsoft-Activision rappresenterà una minaccia per la concorrenza in quanto la prima potrebbe rendere i titoli di quest’ultima esclusivi per il suo Xbox Game Pass, una decisione che MSFT intende presentare ricorso.

L’annuncio arriva solo un giorno dopo che Microsoft ha registrato un forte terzo trimestre ( leggi di più ). Reagendo allo sviluppo odierno, il famoso investitore Jim Cramer ha dichiarato:

La scorsa notte, MSFT ha detto cose incredibili sui giochi e su come stanno andando. Era quasi come se sapessero che potrebbero non capirlo. Penso che le azioni Microsoft siano giustamente aumentate perché non ne hanno bisogno.

Le azioni Microsoft sono aumentate di quasi il 9,0% questa mattina.

Cramer è disposto ad acquistare azioni Activision qui

Activision Blizzard è ora scambiato all’incirca allo stesso prezzo con cui ha iniziato l’anno.

È interessante notare che Cramer è convinto che la mancata fusione con Microsoft Corp non sia un grosso problema neanche per la società di giochi. Su “ Squawk Box ” della CNBC, ha osservato:

Non ne hanno bisogno. Non possiedo Activision ma lo comprerei proprio qui. Se ascolti Strauss Zelnick (CEO di Take-Two), diceva che la seconda metà potrebbe essere buona. Quindi, penso che Activision Blizzard in questo momento sia buono.

Sempre mercoledì, Activision Blizzard ha riportato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre che hanno superato le stime di Street. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” su “ATVI”.