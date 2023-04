Guadagni Microsoft Q3: ecco come ChatGPT ha aiutato questo trimestre

Le azioni di Microsoft Corp ( NASDAQ: MSFT ) sono aumentate del 5,0% nel trading esteso dopo che il colosso tecnologico ha riportato solidi risultati per il suo terzo trimestre fiscale.

Positivo anche Azure, la piattaforma di cloud computing dell’azienda che è cresciuta del 27% nell’ultimo trimestre rispetto al 26,2% previsto.

La stampa degli utili è stata più che sufficiente per Gil Luria di DA Davidson per ribadire il suo rating “buy” sul titolo Microsoft. Parlando con CNBC, ha detto:

Luria vede un rialzo in questo titolo tecnologico a $ 325, il che suggerisce un altro guadagno del 12% in aggiunta all’azione dei prezzi fuori orario.

È interessante notare che Microsoft ha notato una crescita annualizzata del 13% nella “Ricerca” attribuita al suo investimento multimiliardario in ChatGPT che ha recentemente integrato in Bing. Su ” Closing Bell: Overtime “, Luria ha aggiunto:

Questa è un’accelerazione significativa rispetto all’ultimo trimestre. Incorporare ChatGPT in Bing sta chiaramente guidando la crescita in un ambiente in cui la pubblicità digitale non cresce. Quindi, l’accelerazione di MSFT è molto notevole.