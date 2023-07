Domani Tesla pubblicherà gli utili trimestrali: le azioni Tesla sono un acquisto o una vendita?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Domani è un grande giorno per gli investitori di Tesla (NASDAQ:TSLA): la società annuncerà i guadagni del secondo trimestre del 2023 dopo la chiusura del mercato il 19 luglio 2023.

Non è un affare da poco per i fan di Tesla, poiché lo stock è aumentato del + 168,62% YTD. Quindi è il momento di vendere o acquistare azioni Tesla, considerando il rally nei primi sei mesi dell’anno?

Tesla ha margini di profitto senza rivali

Copy link to section

Tesla ha tagliato i prezzi fino al 20% all’inizio dell’anno. È stata una mossa a sorpresa per molti, ma aveva senso, considerando che Tesla aveva margini di profitto senza pari fino a quel momento.

Ad esempio, l’utile lordo per auto nel terzo trimestre del 2022 è stato di $ 15.653 e l’utile netto è stato di $ 9.574. In confronto, GM era al secondo posto con un utile lordo di $ 3.818 per auto e un utile netto di $ 2.150.

L’idea qui è che Tesla abbia fatto una buona scelta tagliando i prezzi. Innanzitutto, aveva un margine di profitto formidabile, quindi aveva spazio per tagliare. In secondo luogo, aveva messo sotto pressione i concorrenti poiché improvvisamente una Tesla era più conveniente.

Vendere di più a un prezzo inferiore è in linea con la legge della domanda. Tesla ha giocato e gioca ancora quella carta.

La produzione di Cybertruck cambierà qualcosa?

Copy link to section

Secondo un articolo del Wall Street Journal pubblicato questa settimana, Tesla ha iniziato la produzione di Cybertruck. Certo, non è un caso che la notizia esca proprio nella settimana in cui verranno resi pubblici i risultati trimestrali, e alcune domande non hanno risposta.

Ad esempio, non ci sono prezzi o specifiche per il Cybertruck. Inoltre, è stato completamente testato? Ha superato tutti i crash test applicabili?

Tali domande avrebbero dovuto ricevere una risposta prima dell’inizio della produzione, quindi sarebbe interessante vedere se gli investitori potrebbero saperne di più sulla pubblicazione degli utili di mercoledì nella sessione di domande e risposte.

Il prezzo delle azioni di Tesla ha fatto un breakout rialzista

Copy link to section

Gli investitori che acquistano azioni Tesla nel 2023 hanno fatto molto bene finora. In effetti, il prezzo delle azioni è salito, superando infine la linea di tendenza discendente tracciata dai massimi del 2021.

Inoltre, il breakout rialzista segue un modello testa e spalle inverso, un modello di inversione rialzista. Pertanto, il quadro tecnico favorisce un maggiore rialzo e una mossa sopra i $ 400 non dovrebbe essere sottovalutata, soprattutto se i guadagni di Tesla superano le aspettative.

La maggior parte degli analisti è rialzista sulle azioni Tesla

Copy link to section

Dei 92 analisti che seguono Tesla, 57 hanno valutazioni di acquisto, 30 valutazioni di vendita e 5 sono ribassisti.

Più di recente, Morgan Stanley ha mantenuto il suo rating hold con un obiettivo di prezzo di $ 250. Così ha fatto Wells Fargo & Co, ma con un obiettivo di prezzo più alto di $ 265.