Le azioni Carvana salgono del 40% sull’accordo sul debito e su un forte Q2

Mercoledì Carvana Co (NYSE: CVNA) ha aperto in rialzo del 40% dopo aver annunciato un accordo di ristrutturazione del debito per aumentare la sua statura di liquidità.

Carvana prevede anche di raccogliere nuovi capitali

Mercoledì, il rivenditore di auto usate ha dichiarato di aver firmato un accordo con gli obbligazionisti che ridurrà il suo debito in essere di oltre $ 1,2 miliardi. Il suo comunicato stampa recita:

Accordo per eliminare oltre l’83% delle scadenze delle note non garantite 2025 e 2027 di Carvana e ridurre gli interessi passivi in contanti richiesti di oltre $ 430 milioni all’anno per i prossimi due anni.

Carvana prevede inoltre di vendere azioni per raccogliere fino a $ 1,0 miliardi. Il titolo sta brillando questa mattina anche perché l’azienda con sede a Tempe ha dichiarato che il suo secondo trimestre è stato il migliore che abbia mai registrato in termini di EBITDA rettificato.

Le azioni Carvana sono ora scambiate a 12 volte il prezzo a cui hanno iniziato l’anno.

Carvana fa scorta di un forte secondo trimestre

Carvana ha riportato una quota di 55 centesimi di perdita netta su 2,97 miliardi di dollari di entrate per il trimestre appena concluso. In confronto, gli esperti erano a $ 1,20 per azione e $ 2,6 miliardi di entrate.

Il rivenditore di auto usate ha dichiarato che il suo profitto per unità ha raggiunto un record di $ 6.520 nel secondo trimestre. Reagendo agli aggiornamenti dell’azienda oggi, l’analista Michael Baker – DA Davidson ha dichiarato:

Apprezziamo la capacità di CVNA di migliorare la propria redditività e ristrutturare il proprio bilancio in un momento in cui la domanda unitaria rimane debole.

Carvana ha registrato un EBITDA rettificato di $ 155 milioni per il secondo trimestre e prevede di rimanere positivo anche su tale parametro nel trimestre in corso.

La società quotata a New York prevede che le unità di vendita al dettaglio vendute rimarranno sostanzialmente invariate in sequenza a circa 76.530. L’utile lordo rettificato per unità, ha aggiunto, supererà i $ 5.000 nel terzo trimestre. Wall Street valuta ancora le azioni Carvana solo su “hold”.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.