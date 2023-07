L’indice Hang Seng si ritira mentre le azioni immobiliari di Hong Kong crollano

L’indice Hang Seng è sceso di oltre l’1,50% lunedì mattina a causa delle continue preoccupazioni per il mercato immobiliare cinese. È sceso a H $ 18.838, rendendolo l’indice asiatico con le peggiori prestazioni.

I titoli immobiliari affondano

Copy link to section

L’indice Hang Seng è crollato a causa delle continue preoccupazioni sul mercato immobiliare. Di conseguenza, i titoli immobiliari sono stati i peggiori nell’indice. I titoli di Country Garden Services e Country Garden Holdings sono crollati rispettivamente del 15,8% e del 5,80%.

Dopo l’impennata tra ottobre e novembre, le due azioni sono scese di oltre il 60%. Sono anche diminuiti di circa il 90% rispetto al livello più alto del 2017. Nel frattempo, il titolo di Hang Lung Properties è sceso del 3,65% lunedì, mentre Longfor Properties è sceso di oltre il 10%.

Altri titoli immobiliari nell’indice Hang Seng come China Resources Land, Wharf Real Estate, Citic Pacific e Link Real Estate erano tutti in rosso.

Ci sono preoccupazioni per la domanda nel settore immobiliare mentre l’economia cinese rallenta. I dati pubblicati questo mese hanno rivelato che l’economia stava rallentando. Ad esempio, l’inflazione è scesa allo 0% mentre il PIL è cresciuto a un ritmo inferiore al previsto. Le vendite al dettaglio sono state deboli mentre il tasso di disoccupazione giovanile è salito a un livello record.

In forte calo anche i titoli immobiliari, per i timori di una crisi del debito nel settore. Diverse aziende famose come Evergrande e Kaisa hanno faticato a pagare i propri debiti. Di conseguenza, diversi investitori hanno presentato petizioni per liquidarli.

Guadagni chiave avanti

Copy link to section

I prossimi catalizzatori per l’indice Hang Seng saranno gli utili societari degli Stati Uniti e la decisione sui tassi di interesse da parte della Fed. oltre 150 aziende nell’indice S&P 500 come Microsoft, Google e Meta Platforms pubblicheranno i loro risultati. Questi titoli tendono ad avere un impatto sul mercato azionario globale.

L’indice Hang Seng reagirà anche alle decisioni sui tassi di interesse di diverse banche centrali. La Federal Reserve pubblicherà la sua decisione mercoledì mentre la Banca centrale europea (BCE) e la BoJ si esprimeranno giovedì e venerdì.

Gli economisti si aspettano che la Fed decida di aumentare i tassi dello 0,25% questa settimana e poi mantenerli stabili per un po’. In tal caso, l’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) seguirà l’esempio a causa del peg HKD.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.