Risultati Microsoft Q4: “sono in cima alla montagna per monetizzare l’IA”

Martedì Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) è scesa leggermente dopo l’orario di chiusura, anche se ha riportato risultati migliori del mercato per il suo quarto trimestre finanziario.

Azure continua a rallentare

Gli investitori sembrano scontenti di Azure, tuttavia, che è sceso in sequenza. Tuttavia, Dan Ives, un analista senior di Wedbush Securities, ha dichiarato oggi al ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC:

Stanno guadagnando quote di mercato da AWS. Guadagneranno sempre più quote. Riteniamo che per ogni $ 100 di spesa per il cloud, possano guadagnare da $ 35 a $ 40 incrementali.

Si noti che la piattaforma cloud ha registrato un aumento del fatturato del 27% su base annua (a valuta costante) che è stato, tuttavia, in linea con le stime di Street.

Le azioni Microsoft sono attualmente aumentate di circa il 45% per l’anno.

Istantanea dei guadagni di Microsoft Q4

L’utile netto è salito da $ 16,7 miliardi a $ 20,1 miliardi

Anche gli utili per azione sono migliorati da $ 2,23 a $ 2,69

I ricavi sono aumentati dell’8,0% su base annua a 56,2 miliardi di dollari

Il consenso è stato di $ 2,55 per azione su $ 55,5 miliardi di entrate

Il margine operativo si è attestato al 43%, in aumento di 400 punti base

Microsoft Corp ha ottenuto risultati migliori del previsto in tutti e tre i suoi segmenti nel quarto trimestre. Secondo l’analista di Wedbush:

Guardi questi numeri, è difficile trovare dei buchi. È un titolo che tra 24 ore sarà verde fintanto che le previsioni saranno in linea o leggermente superiori. Lo vedo come una capitalizzazione di mercato di $ 3,5 trilioni in un anno.

Cos’altro è stato degno di nota?

Altre cifre degne di nota includono un aumento dell’8,0% nella ricerca e nella pubblicità sulle notizie (ex-TAC).

Microsoft, tuttavia, non ha commentato le prestazioni del suo “Bing” abilitato all’intelligenza artificiale nel comunicato stampa. Tuttavia, Dan Ives ha osservato:

Questo è tutto il rullo di tamburi per ciò che considero la chiave con l’intelligenza artificiale in termini non solo del prossimo trimestre, dei prossimi due o tre anni. Sono in cima alla montagna per monetizzare l’intelligenza artificiale.

All’inizio di questo mese, un giudice statunitense ha respinto la richiesta della FTC di un’ingiunzione per impedire a Microsoft di acquistare Activision Blizzard (leggi di più).

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.