Spotify aumenta i prezzi un giorno prima dei risultati finanziari del secondo trimestre

Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) afferma che il suo abbonamento premium senza pubblicità ora costerà un po’ di più. Lunedì le azioni hanno chiuso in ribasso di circa l’8,0%.

Di quanto Spotify ha alzato i prezzi?

La società di streaming di musica e podcast ha aumentato il prezzo del suo piano per utente singolo negli Stati Uniti da $ 1,0 a $ 10,99 al mese.

Il panorama del mercato ha continuato ad evolversi da quando abbiamo lanciato. Per poter continuare a innovare, stiamo modificando i nostri prezzi premium in una serie di mercati in tutto il mondo.

La notizia arriva solo un giorno prima che Spotify riporti i risultati del secondo trimestre. Il consenso è che la società svedese perda 70 centesimi per azione in questo trimestre su 3,6 miliardi di dollari di entrate.

Un anno prima, aveva registrato una perdita di 86 centesimi per azione, ma un fatturato inferiore di 2,9 miliardi di dollari. Wall Street ha attualmente una valutazione di consenso “sovrappeso” sul titolo Spotify.

Opinione degli analisti sulla crescita degli abbonati nel secondo trimestre

Spotify ha anche aumentato il prezzo del suo piano famiglia di un dollaro oggi, ma il piano duo premium ora costerà $ 2,0 in più.

Gli utenti avranno un periodo di grazia di un mese prima che vengano applicati i prezzi aggiornati. I nuovi prezzi saranno presto comunicati agli abbonati anche via e-mail, come da comunicato stampa.

Questi aggiornamenti ci aiuteranno a continuare a offrire valore ai fan e agli artisti sulla nostra piattaforma.

Street si aspetta che la società quotata a New York riporti 217 milioni di abbonati entro la fine del secondo trimestre. In confronto, un anno fa ne aveva 188 milioni in totale. Il mese scorso, l’analista di Wolfe Research Zach Morrissey ha dichiarato che le azioni di Spotify sono salite a $ 190 (fonte).

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.