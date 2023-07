AWS espande Amazon Managed Blockchain per gli sviluppatori Web3

AWS, una società Amazon e il principale fornitore di servizi cloud al mondo, ha aggiunto due nuovi servizi alla sua piattaforma mentre cerca di espandere l’accesso per gli sviluppatori blockchain.

I due servizi, annunciati il 27 luglio, sono Amazon Managed Blockchain (AMB) Access e Query, che secondo AWS sono ora accessibili agli sviluppatori che si basano su blockchain pubbliche. Gli strumenti cloud aiuteranno gli sviluppatori Web3 a “creare applicazioni scalabili in modo rapido e sicuro”, ha affermato la piattaforma in un post sul blog.

AMB Access and Query inizia con Bitcoin ed Ethereum

Copy link to section

John Liu, Head of Product, e Paul Fullarton, GM per Web3/Blockchain presso AWS, hanno notato che AMB Access amplierà le offerte serverless per i nodi su blockchain non minerarie. Con il servizio, gli sviluppatori possono sfruttare gli RPC delle chiamate istantanee senza la necessità di un’infrastruttura blockchain specializzata. AMB Access inizierà con applicazioni distribuite su Bitcoin.

AMB Query, d’altra parte, fornirà l’accesso ai dati blockchain formattati su più blockchain, a partire da Bitcoin ed Ethereum.

Secondo AWS, i potenziali usi sono illimitati e potrebbero includere custodi di risorse digitali, portafogli e coinvolgimento dei consumatori tramite NFT.

Saman Michael Far, vicepresidente della tecnologia dei servizi finanziari presso AWS, ha dichiarato:

“Amazon Managed Blockchain Access and Query fornisce un accesso senza problemi alle reti blockchain e ai loro dati in modo che gli sviluppatori possano creare facilmente le loro applicazioni Web3. Mi aspetto che questa funzionalità facile da incorporare consentirà nuove applicazioni mainstream che vanno dall’interazione con le risorse digitali alla creazione di nuovi modi per coinvolgere i consumatori e i loro marchi”.

Gli sviluppatori possono accedere ad AMB Access e interrogare tramite SDK AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e Console di gestione AWS.

L’annuncio di oggi arriva il giorno dopo che AWS ha annunciato di aver ampliato il suo Amazon Bedrock, un servizio di modello di base completamente gestito per includere modelli aggiuntivi e un fornitore. L’accesso esteso rende più facile per i clienti che desiderano creare applicazioni di IA generative.

Nel frattempo, AWS è ora anche il provider cloud preferito per il gigante energetico Occidental (NYSE: OXY). Le società lo hanno rivelato giovedì, osservando che la partnership aiuterà la strategia di trasformazione digitale di Occidental.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.