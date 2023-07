Le scommesse basate su blockchain sono sempre state una chimera, ma potrebbero presto diventare realtà con un nuovo progetto crypto: Chancer. Dal lancio della prevendita del token nativo $CHANCER il 13 giugno 2023, la domanda è stata elevata. Il team ha raccolto oltre 1 milione di dollari, con il valore del token che aumenta in ogni fase. Il token ha attualmente un prezzo di 0,011$, superiore al prezzo precedente di 0,01$. Nella fase successiva, il prezzo di $CHANCER è previsto a 0,012$. I token possono essere acquistati tramite il sito web della società utilizzando ETH, USDT, BNB o BUSD.

“Il tuo gioco, le tue regole, le tue probabilità” – Promessa di The Chancer

Copy link to section

Le scommesse possono essere uno dei settori più redditizi e in più rapida crescita. Le statistiche mostrano che il settore delle scommesse sportive, ovvero quello più popolare, crescerà del 9,50% in questo decennio. Nonostante questa tendenza, la posizione degli investitori è rimasta marginale.

Chancer vuole cambiare il modo in cui avvengono le scommesse, mettendo al centro l’investitore. Coniato sulla frase “Il tuo gioco, le tue regole, le tue probabilità”, Chancer consentirà agli investitori di creare i propri mercati di scommesse P2P personalizzati tramite la sua piattaforma decentralizzata. Gli investitori possono creare mercati di scommesse P2P su quasi tutti gli eventi che preferiscono, aumentando la flessibilità e le opportunità. Potrebbe essere sul calcio, il tempo, un risultato elettorale, l’imminente maratona e molti altri.

Un utente che crea un mercato P2P può quindi invitare altri e determinerà le regole e le probabilità del gioco. Ciò consente agli utenti di avere il controllo rispetto al sistema attuale, in cui i bookmaker hanno l’ultima parola.

La prospettiva di un ecosistema di scommesse flessibile potrebbe essere il motivo per cui Chancer è stato finora un progetto entusiasmante e richiesto.

Chancer non è solo una piattaforma di scommesse. Ha un angolo di investimento in cui gli utenti vengono premiati per la creazione di mercati Chancer. $CHANCER, il token per alimentare la piattaforma, è disponibile anche per lo staking. Ciò significa che gli investitori possono generare entrate passive oltre ai guadagni derivanti da scommesse riuscite.

Il prezzo del token Chancer è destinato a salire alle stelle nel 2023 e nel 2024?

Copy link to section

Il prezzo potrebbe essere l’elemento più significativo da valutare prima di investire in qualsiasi criptovaluta. Un aumento di prezzo mostra una forte fiducia nel valore e nel potenziale del progetto sottostante.

Le prospettive a lungo termine di Chancer dipendono dalla popolarità delle sue scommesse decentralizzate. Le prime indicazioni dalla prevendita e dalle statistiche del settore delle scommesse mostrano che il progetto ha una realistica possibilità di successo. Ma il token è destinato a finire bene nel 2023 o nel 2024?

Osservando la roadmap del progetto, eventuali guadagni forti e sostenibili in $CHANCER potrebbero verificarsi nel 2024. Nel 2023, gli investitori potrebbero essere trattati con oscillazioni di prezzo quando il token viene elencato. Il prezzo potrebbe guadagnare slancio dopo la quotazione sui CEX, a partire da Uniswap nel terzo trimestre. Una previsione prudente è un aumento dei prezzi percentuali a doppia o tripla cifra nel 2023.

Nel 2024 $CHANCER potrebbe iniziare a salire alle stelle con il lancio della piattaforma principale nel primo trimestre. Ciò significa che la crescita di CHANCER nel 2024 emergerà dall’uso della piattaforma piuttosto che dalla speculazione del token, consentendogli di aumentare di valore nel tempo. Sebbene non vi sia alcun limite al potenziale del token nel 2024, un aumento di oltre il 1.000% non dovrebbe essere scontato.

Investire in $CHANCER questa settimana è la mossa ideale?

Copy link to section

La prevendita di Chancer avviene in 12 fasi, con un obiettivo di 15.000.000$. Il valore del token aumenta in ogni fase ed è attualmente nella seconda fase.

I primi investitori hanno la possibilità di acquistare il token a una valutazione bassa e cavalcare il resto della prevendita. Significa anche che i primi investitori massimizzeranno i loro guadagni nel momento in cui il prezzo del token inizierà ad aumentare sulla quotazione. Pertanto, investire ora ha senso per gli investitori che cercano di massimizzare i rendimenti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.