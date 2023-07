USD/TRY: Lira in bilico dopo il nuovo allarme sull’inflazione turca

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il tasso di cambio USD/TRY è ancora al suo massimo storico a causa delle continue preoccupazioni per l’economia turca. L’aumento del tasso di cambio da USD a lira turca è stato scambiato a 26,95, leggermente inferiore al suo massimo storico di 27,25.

Inflazione in Turchia in aumento

La lira turca è stata in caduta libera quest’anno a causa delle continue preoccupazioni per l’economia. E la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. In una dichiarazione, il capo della banca centrale turca ha avvertito che l’inflazione potrebbe aumentare quest’anno.

La banca prevede che l’inflazione salirà al 58% entro la fine dell’anno. Nella sua precedente stima, la banca aveva dichiarato che l’inflazione avrebbe chiuso l’anno al 22,3%. Il governatore ha citato la caduta della valuta e i recenti aumenti salariali.

Pertanto, la Banca centrale della Repubblica turca (CBRT) prevede che l’inflazione salirà dal minimo di giugno del 38,2%. Una lira turca più debole porta a un’inflazione più elevata perché il paese importa la maggior parte dei suoi articoli come petrolio e gas naturale.

La sfida per la Turchia è che la banca centrale non sta reagendo all’inflazione elevata come dovrebbe. La banca ha deciso di aumentare i tassi di interesse dall’8% di giugno al 15%. Ha poi aumentato i tassi al 17% questo mese. Tutti questi aumenti dei tassi sono stati inferiori a quanto si aspettavano gli analisti.

La Turchia sta affrontando anche altre sfide. Per prima cosa, il suo deficit di bilancio è aumentato negli ultimi mesi. Il suo deficit è balzato a oltre 219,6 miliardi di lire a giugno dai 118,9 miliardi del mese precedente.

Anche la Turchia ha visto diminuire le sue riserve estere. Ora detiene poco meno di 50 miliardi di dollari in riserve estere e circa 50 miliardi di dollari in oro. Pertanto, è probabile che il paese attraversi una crisi del debito nei prossimi anni.

Previsioni USD/TRY

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a TRY ha avuto un forte trend rialzista. Ha superato tutte le medie mobili. Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) è passato al livello di ipercomprato.

Pertanto, credo che la lira turca continuerà a salire nei prossimi mesi. Se ciò accade, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà a 30. L’unica avvertenza è se la CBRT interviene e offre aumenti dei tassi maggiori.

