Il caso da $ 52 trilioni per acquistare oro e SPDR Gold Trust ETF (GLD)

Il prezzo dell’oro si è mosso lateralmente negli ultimi giorni mentre gli investitori valutano l’impatto della decisione della Federal Reserve della scorsa settimana e il calo dell’inflazione al consumo negli Stati Uniti. Lunedì il metallo prezioso veniva scambiato a 1.957 dollari, circa il 6% al di sotto del livello più alto di quest’anno. Allo stesso modo, l’ETF SPDR Gold Trust (GLD) si aggira al di sotto del suo massimo storico.

Il caso dell’oro

L’oro è il metallo più prezioso al mondo. È detenuto da molte banche centrali dei mercati sviluppati ed emergenti come Stati Uniti, Regno Unito, Turchia e Cina. A differenza di altri metalli come rame, minerale di ferro e litio, l’oro non ha uno scopo industriale importante.

Invece, l’oro è visto sia come una valuta che come un’assicurazione contro i rischi. È anche visto come un’alternativa al dollaro USA e una copertura contro l’inflazione. E a questo proposito, l’oro ha sovraperformato il dollaro. Mentre il prezzo dell’oro è salito del 60% negli ultimi cinque anni, l’indice del dollaro è salito di meno del 10%.

L’argomento più rialzista per l’oro è l’impennata del debito pubblico degli Stati Uniti. I dati raccolti dal Peterson Institute mostrano che il debito pubblico americano è di 32,6 trilioni di dollari, che equivalgono a 97,6 dollari a persona.

Il debito ha avuto una forte tendenza al rialzo nel corso degli anni. I dati compilati dalla Federal Reserve mostrano che gli Stati Uniti avevano 5,5 trilioni di dollari nel 2000 e 3 trilioni di dollari nel 2000. Purtroppo, il debito ha ripreso slancio di recente e la situazione non potrà che peggiorare.

Il debito degli Stati Uniti raggiungerà i 32 trilioni di dollari

Allo stesso tempo, l’aumento dei tassi di interesse sta peggiorando la situazione. Nel 2022, gli Stati Uniti hanno speso oltre 465 miliardi di dollari in pagamenti di interessi. Quest’anno spenderà quasi un trilione di dollari. Con i deficit in forte aumento, gli analisti ritengono che il debito pubblico del paese salirà a oltre 52 trilioni di dollari nel 2033.

Se ciò accade, e se i tassi di interesse rimangono più alti, significa che gli Stati Uniti spenderanno oltre 2 trilioni di dollari in pagamenti di interessi entro il 2033. Allo stesso tempo, gli analisti ritengono che la sicurezza sociale finirà i soldi entro il 2034.

Tutto ciò significa che gli Stati Uniti entreranno presto in una grave crisi del debito nel prossimo decennio, a meno che la traiettoria non cambi. Purtroppo, questa tendenza non cambierà nell’attuale contesto politico. Per pareggiare il bilancio e ridurre il debito, gli Stati Uniti devono ridurre la spesa e aumentare le entrate. I repubblicani sono contrari agli aumenti delle tasse mentre i democratici vogliono espandere lo stato sociale.

Pertanto, raggiungerà un punto in cui gli acquirenti stranieri di debito statunitense avranno difficoltà ad acquistare altri titoli del tesoro. In alternativa, richiederanno costantemente tassi di interesse più elevati per proteggersi dai rischi di insolvenza.

Soprattutto, vale la pena notare che alcuni dei maggiori acquirenti di questo debito, come la Cina, non sono alleati dell’America. Pertanto, con l’aumentare delle tensioni, diventerà difficile per loro acquistare questo debito. E invece, come abbiamo scritto qui, le banche centrali continueranno ad accumulare oro.

Pertanto, è probabile che i prezzi dell’oro e dell’SPDR Gold Trust (GLD) continuino a sovraperformare nel prossimo decennio