Walmart sta spendendo altri 1,4 miliardi di dollari per il Flipkart indiano

Walmart Inc (NYSE: WMT) sta spendendo altri 1,4 miliardi di dollari per espandere la propria presenza in India, secondo un rapporto WSJ di lunedì.

Walmart aumenta la sua partecipazione in Flipkart

Il colosso della vendita al dettaglio ha investito 16 miliardi di dollari nel 2018 per acquisire una partecipazione del 77% in Flipkart. Ora sta investendo altri $ 1,4 miliardi per acquisire la quota rimanente di Tiger Global nella più grande piattaforma di e-commerce dell’India.

Secondo il Wall Street Journal, la suddetta transazione valuta Flipkart a circa $ 35 miliardi, in calo rispetto ai $ 38 miliardi che valeva il negozio online nel 2021.

Secondo quanto riferito, Walmart ha anche acquistato la quota rimanente di Accel in Flipkart. Quanto l’ha pagata la multinazionale, però, resta da sapere.

Le azioni del rivenditore di grandi dimensioni sono attualmente aumentate di oltre il 10% per l’anno.

Walmart è super ottimista su Flipkart

Nota che Flipkart ha preso in considerazione la quotazione negli Stati Uniti per anni. Nell’aprile del 2022, è stato riferito che mirava a una valutazione fino a $ 70 miliardi. Ma la piattaforma di e-commerce non ha finora confermato i piani di una IPO.

Walmart vuole raddoppiare il suo volume di merci lorde internazionali nei prossimi cinque anni e ha recentemente definito Flipkart una chiave per mantenere tale impegno.

Rimaniamo fiduciosi nel futuro di Flipkart e siamo ancora più positivi sull’opportunità in India oggi rispetto a quando abbiamo investito per la prima volta.

La notizia arriva solo pochi giorni prima che Walmart Inc riporti i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre. Il consenso è che guadagni $ 1,67 per azione contro $ 1,77 per azione un anno fa.

