Indice Hang Seng sotto pressione mentre i problemi di Country Garden aumentano

L’indice Hang Seng si è discostato dai suoi omologhi globali poiché sono continuate le preoccupazioni per la salute dell’economia cinese. È sceso di 50 punti base con il crollo delle azioni immobiliari. Complessivamente, quest’anno l’indice si è mosso a malapena mentre l’indice Nasdaq 100 è aumentato di oltre il 45% quest’anno. Altri indici chiave come il DAX 40 e il CAC 40 sono tutti vicini al loro massimo storico.

Crollano le azioni immobiliari

L’indice Hang Seng ha sottoperformato i suoi omologhi globali a causa delle crescenti preoccupazioni per l’ economia cinese. I numeri economici pubblicati martedì hanno mostrato che il settore manifatturiero cinese è rimasto al limite a luglio. Il dato PMI manifatturiero è arrivato a 49,2 a luglio dal 50,2 del mese scorso.

Nel frattempo, permangono preoccupazioni sul settore immobiliare in Cina. Due anni dopo l’insolvenza di Evergrande, il settore è ancora in difficoltà, con molte aziende che riportano enormi perdite e scarsa domanda.

Alcuni analisti ritengono che la Cina sia entrata in una situazione nota come recessione del bilancio, caratterizzata da un’attenzione particolare alla riduzione del debito e al risparmio. Di conseguenza, i prezzi delle case in Cina sono rimasti sotto pressione per un po’.

Le preoccupazioni più recenti sulla società sono arrivate martedì quando Country Garden ha annullato il suo accordo di collocamento di azioni. La società stava lavorando con JP Morgan per raccogliere 300 milioni di dollari, mandando i brividi nel settore. In una nota, l’azienda ha dichiarato:

“A causa di incoerenze nelle comunicazioni con le varie parti, la società non è riuscita a firmare l’accordo definitivo su un piano proposto [collocamento di azioni]. Inoltre, la società non sta prendendo in considerazione l’accordo allo stato attuale”.

Di conseguenza, martedì le società immobiliari sono state tra le peggiori performance dell’indice Hang Seng. I prezzi delle azioni di Country Garden e Country Garden Services sono crollati di oltre il 5%, mentre Hang Lung e Longfor Properties sono scesi di oltre il 4%.

Previsioni dell’indice Hang Seng

Grafico Hang Seng di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice Hang Seng ha registrato una tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Ha formato un canale discendente mostrato in nero che collega i livelli più alti dal 6 marzo. L’indice si è spostato leggermente al di sopra del canale discendente, mentre le medie mobili a 25 e 50 giorni hanno creato un modello di crossover rialzista.

Pertanto, l’indice probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo livello psicologico a H $ 21.000. Una mossa al di sotto del supporto a H $ 19.380 invaliderà la visione rialzista.

