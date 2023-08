Fitch Ratings ha fatto bene a declassare il rating tripla A degli Stati Uniti?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Fitch, l’agenzia di rating di proprietà di Hearst, ha fatto un annuncio importante che avrà un forte impatto sulla finanza. La società, una delle tre grandi, ha deciso di abbassare il rating del credito americano da AAA a AA+. Altre agenzie come Moody’s e S&P Global hanno mantenuto i loro ottimi rating.

Fitch declassa gli Stati Uniti

Nella sua dichiarazione, Fitch Ratings ha avvertito che l’economia americana era a rischio poiché il debito pubblico e il deficit sono balzati a un livello record. Il declassamento del rating è avvenuto meno di due mesi dopo che gli Stati Uniti hanno evitato per un soffio un default poiché il governo aveva esaurito i contanti.

Gli Stati Uniti hanno evitato un default dopo che i legislatori hanno approvato un accordo per sospendere il tetto del debito per due anni. Da quando l’accordo è stato approvato, gli Stati Uniti hanno già preso in prestito più di un trilione, portando il debito a oltre 32 trilioni di dollari.

La decisione di declassare gli Stati Uniti ha avuto reazioni contrastanti, con il segretario Janet Yellen che ha criticato la mossa. Allo stesso modo, Larry Summers, che ha guidato il Tesoro sotto Obama e ha previsto con precisione l’inflazione durante la pandemia, ha dichiarato:

“Gli Stati Uniti devono affrontare serie sfide fiscali a lungo termine. Ma la decisione di un’agenzia di rating del credito oggi, mentre l’economia sembra più forte del previsto, di declassare gli Stati Uniti è bizzarra e inetta “

Fitch ha fatto bene a declassare gli Stati Uniti?

Credo che Fitch abbia fatto bene a declassare gli Stati Uniti, il che porterà a maggiori costi di indebitamento nel mercato del credito.

Innanzitutto, come ho scritto qui , il debito pubblico del Paese sta crescendo a un ritmo senza precedenti. I dati mostrano che gli Stati Uniti hanno un debito di oltre 32 trilioni di dollari, un aumento significativo rispetto a pochi anni fa. Ad esempio, il paese aveva un debito di 13 trilioni di dollari nel 2010. Ciò significa che ha preso in prestito oltre 20 trilioni di dollari in tre anni.

In questa situazione, avrebbe senso se gli Stati Uniti riducessero il proprio debito. Purtroppo, tutti i segnali indicano che il deficit di bilancio continuerà nei prossimi anni. Fitch stima che il deficit sarà del 6,6% del PIL nel 2024 e del 6,9% nel 2025. Pertanto, come ho scritto nel mio articolo sull’oro , il debito degli Stati Uniti salirà a oltre $ 52 trilioni entro il 2033.

In secondo luogo, gli Stati Uniti faranno fatica a ripagare il proprio debito se i tassi di interesse rimangono così alti. Si prevede che quest’anno gli Stati Uniti spenderanno oltre 1 trilione di dollari in rimborsi del debito. Si tratta di un importo significativo poiché il governo riscuote meno di 5 trilioni di dollari in tasse. Tieni presente che i fondi di previdenza sociale dovrebbero esaurirsi entro il 2034. Nel suo rapporto, Fitch ha dichiarato :

“Nel prossimo decennio, i tassi di interesse più elevati e l’aumento dello stock del debito aumenteranno l’onere del servizio degli interessi, mentre l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei costi sanitari aumenteranno la spesa per gli anziani in assenza di riforme della politica fiscale”.

Infine, gli Stati Uniti non sono disposti a fare la cosa giusta per ridurre il debito pubblico. In questo caso, la cosa giusta sarebbe ridurre la spesa e aumentare le entrate aumentando le tasse. Il governo, sia repubblicano che democratico, non è disposto a tagliare le spese.

Ad esempio, la spesa militare, che ha fallito gli audit nel corso degli anni, è destinata a superare i mille miliardi di dollari nel prossimo decennio. Ora supera gli 800 miliardi di dollari.

Pertanto, credo che Fitch abbia fatto bene a declassare gli Stati Uniti da tripla A a doppia A+ a causa dell’irresponsabilità fiscale del paese.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.