Previsioni USD/INR: la svendita della rupia indiana deve affrontare un ultimo ostacolo

Il tasso di cambio USD/INR si trova a un importante livello di resistenza. La coppia è stata scambiata a 82,74 venerdì, pochi punti al di sotto del livello di resistenza cruciale a 83, dove non è riuscita a superare negli ultimi mesi.

Forza dell’indice del dollaro USA

Copy link to section

Il tasso di cambio da USD a INR ha tenuto abbastanza bene questa settimana, aiutato dall’indice del dollaro statunitense (DXY). L’indice DXY è salito a oltre $ 102,8, una forte ripresa dopo essere sceso a $ 99,8 a luglio.

Ha continuato a salire questa settimana mentre gli investitori hanno abbracciato un sentimento di rischio dopo che Fitch ha deciso di declassare il rating tripla A dell’America. Come ho scritto qui , la società ha affermato che gli Stati Uniti stavano affrontando un periodo difficile a causa dell’aumento del debito. Di conseguenza, questa settimana le azioni americane sono crollate, con il Nasdaq 100 e il Dow Jones in calo per tre giorni consecutivi.

Anche la coppia USD/INR è salita dopo che la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di un altro 0,25% la scorsa settimana. Ha spostato i tassi tra il 5,25% e il 5,50%, il livello più alto in oltre 22 anni.

La Fed ha affermato che manterrà la sua dipendenza dai dati quando prenderà le sue prossime decisioni sui tassi di interesse. Pertanto, gli analisti si concentreranno sui prossimi dati sui salari non agricoli (NFP) americani in programma venerdì.

Gli economisti si aspettano che i dati mostrino che l’economia ha aggiunto 200.000 posti di lavoro a luglio dopo aver aggiunto oltre 218.000 posti di lavoro nel mese precedente. Si aspettano inoltre che i numeri rivelino che il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,6% mentre la retribuzione oraria media è scesa al 4,2%.

I forti numeri di posti di lavoro americani saranno positivi per il tasso di cambio USD/INR poiché significherà che la Fed effettuerà un altro aumento. D’altra parte, la Reserve Bank of India (RBI) dovrebbe mantenere i suoi tassi stabili quest’anno.

Analisi tecnica USD/INR

Copy link to section

Save

Il grafico giornaliero mostra che la coppia USDINR si trova in un intervallo ristretto dall’ottobre dello scorso anno. In questo periodo, la coppia non è riuscita a superare il livello di resistenza chiave a 83. Di conseguenza, l’azienda si è spostata al di sopra della linea di tendenza ascendente mostrata in blu.

La coppia si è spostata al di sopra delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) è salito. Pertanto, la coppia USD/INR rimarrà in questo intervallo nelle prossime settimane. Un forte breakout rialzista sarà confermato se la coppia si sposta al di sopra del punto di resistenza chiave a 83,01.

Save