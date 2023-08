PayPal lancia la stablecoin in dollari USA PYUSD

PayPal (NASDAQ: PYPL) ha annunciato oggi una stablecoin sostenuta da un dollaro USA chiamata PayPal USD (PYUSD).

Secondo un comunicato stampa pubblicato lunedì dal gigante dei pagamenti, PayPal USD sarà emesso da Paxos Trust Co., la società che ha emesso la stablecoin Binance USD (BUSD) fuori produzione.

Dan Schulman, presidente e CEO di PayPal, ha dichiarato:

“Il passaggio alle valute digitali richiede uno strumento stabile che sia nativo digitale e facilmente connesso alla valuta fiat come il dollaro USA. Il nostro impegno per l’innovazione e la conformità responsabili, e il nostro track record nel fornire nuove esperienze ai nostri clienti, fornisce le basi necessarie per contribuire alla crescita dei pagamenti digitali tramite PayPal USD.”

Paxos emetterà un rapporto mensile sulle riserve

PYUSD è un token ERC-20 su Ethereum e l’unica stablecoin supportata da PayPal. Tuttavia, la società afferma che sarà disponibile in tutto il suo ecosistema in crescita, inclusi portafogli, sviluppatori esterni e applicazioni web3.

Come parte della sua conformità normativa, PayPal afferma che Paxos pubblicherà il rapporto sulle riserve PYUSD ogni mese, a partire da settembre 2023. L’emittente di stablecoin pubblicherà anche l’attestazione delle attività di riserva di PYUSD ogni trimestre, gestita da una società di contabilità indipendente di terze parti. L’attestato aderirà agli standard stabiliti dall’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

PayPal afferma che PYUSD sarà rimborsabile 1:1 per USD ed è impostato per essere garantito al 100% da depositi in dollari USA, buoni del tesoro a breve termine ed equivalenti in contanti.

PYUSD dovrebbe essere implementato nelle prossime settimane e vedrà i clienti PayPal idonei negli Stati Uniti accedere a funzionalità come i trasferimenti tra i loro conti PayPal e portafogli esterni compatibili. Gli utenti saranno anche in grado di gestire pagamenti da persona a persona o pagare utilizzando PYUSD alla cassa. Un’altra funzionalità supportata è la possibilità di convertire da e verso PayPal USD con una qualsiasi delle criptovalute supportate.

