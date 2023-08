Le criptovalute sono rimaste in un intervallo ristretto la scorsa settimana anche se sono continuate le preoccupazioni per l’economia statunitense a seguito del declassamento del rating del credito di Fitch. La maggior parte delle monete e dei token si sono mosse a malapena dopo che i dati misti sui libri paga non agricoli (NFP) sono stati pubblicati venerdì.

Nonostante ciò, Chancer, la nuova piattaforma di scommesse e pronostici, ha continuato a raccogliere denaro. In questo articolo, esamineremo alcune delle monete più performanti, tra cui Hedera Hashgraph (HBAR) e XDC Network.

Previsioni per Chancer

Chancer è una nuova società che sta cercando di cambiare il modo in cui le persone scommettono online. Sta sconvolgendo il settore delle scommesse sportive che è cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Il settore, soprattutto negli Stati Uniti, ha creato diverse società da miliardi di dollari come Fanduel e DraftKings.

Chancer ha come obiettivo quello di rivoluzionare questo settore in diversi modi. Ad esempio, mira a integrare il concetto di blockchain nel settore delle scommesse. A questo proposito, utilizzerà contratti intelligenti e altre tecnologie per garantire che il suo servizio sia disponibile in tutto il mondo.

Inoltre, oltre ai mercati tradizionali. La tecnologia di Chancer consentirà agli utenti di creare i propri mercati. Ad esempio, qualsiasi possessore di $CHANCER sarà in grado di creare i propri mercati di scommesse in varie aree e quindi guadagnare denaro man mano che le persone scommettono su di essi.

Chancer avrà funzionalità aggiuntive come lo streaming live e le funzionalità mobili. Tutto questo spiega perché gli sviluppatori hanno raccolto oltre 1,1 milioni di dollari da investitori globali nelle ultime settimane. Chiunque può acquistare i token utilizzando i propri token ETH, USDT, BNB e BUSD qui. La fase iniziale cerca di raccogliere 2 milioni dii dollari.

Previsione dei prezzi di Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph (HBAR) è stata una delle criptovalute con le migliori prestazioni domenica, balzando di oltre l’8%. Questo aumento improvviso non è stato determinato da notizie recenti. Pertanto, è probabile che il rally sia stato un pump tra i trader di criptovalute. Inoltre, i dati on-chain mostrano che il numero di utenti Hedera è cresciuto di recente.

Sul grafico giornaliero, vediamo che Hedera Hashgraph ha fatto una cosa importante domenica. Ha testato nuovamente la media mobile a 200 giorni, che è uno dei livelli più importanti nell’analisi tecnica. Hedera ha una scarsa esperienza nel superare questo livello, come mostrano le frecce rosse.

Pertanto, le prospettive per Hedera a questo punto sono neutre. Un ulteriore rialzo sarà confermato se il prezzo chiuderà al di sopra del massimo intraday di 0,060$. In tal caso, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà la resistenza a 0,070$, il punto più alto di aprile.

Previsione dei prezzi di XDC Network

Il prezzo di XDC Network è stato uno delle migliori per le criptovalute quest’anno. È salito di oltre il 147% dal livello più basso di luglio. Sul grafico giornaliero, il token ha formato un pattern engulfing rialzista. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale rialzista.

Si è spostato sopra tutte le medie mobili, un altro segnale positivo. Pertanto, il token token XDC probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 0,09$. Se ciò dovesse accadere, questo prezzo sarebbe di circa il 26% rispetto al livello attuale.

