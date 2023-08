Shiba Inu (SHIB) veniva scambiato in rialzo del 7% sabato mattina, un rendimento di 24 ore che ha superato lo 0,1% della criptovaluta di punta Bitcoin (BTC). Nel frattempo, la prevendita di Chancer si sta avvicinando alla fase successiva con quasi 1,3 milioni di dollari raccolti finora.

Qui esaminiamo il picco l’open interest (OI) per Shiba Inu e cosa potrebbe significare per Bitcoin, con una prospettiva per Chancer come nuovo entusiasmante progetto.

Shiba Inu si riprende mentre Bitcoin si ferma sotto i 30.000 dollari

Copy link to section

Shiba Inu è una meme coin leader, attualmente al 12° posto in termini di capitalizzazione di mercato con oltre 6,35 miliardi di dollari. Più di 659 milioni di dollari di SHIB sono stati scambiati nelle ultime 24 ore secondo i dati di CoinGecko consultati il 12 agosto alle 03:30 ET.

Il prezzo SHIB è aumentato di oltre il 40% nell’ultimo mese, rispetto al -3% di Bitcoin che è arrivato con i tori che lottano per scrollarsi di dosso gli orsi vicino al livello cruciale di 30.000$.

Aumento dell’open interest per Shiba Inu e potenziali implicazioni per Bitcoin

Copy link to section

Come evidenziato sopra, la performance di Shiba Inu nelle ultime settimane è stata sostenuta dall’attesa per l’imminente lancio di Shibarium. Il protocollo di livello 2 sulla catena Shiba Inu dovrebbe portare ulteriori funzionalità all’ecosistema e scrollarsi di dosso l’etichetta di token meme per lo più insignificante.

Con l’avvicinarsi del lancio di Shibarium, l’open interest per Shiba Inu è aumentato vertiginosamente. Storicamente, un picco di OI per la principale criptovaluta meme ha coinciso con una lotta al vertice locale per i tori di BTC.

I dati di Coinglass mostrano che l’OI nei futures SHIB sull’exchange di criptovalute Binance ha superato i 114 milioni di dollari, con un aumento di oltre il 33%. Anche questo è raddoppiato rispetto alle cifre registrate all’inizio di questo mese ed è al livello più alto dall’inizio di febbraio. Altrove, Bitcoin rimane in un intervallo ristretto vicino all’ostacolo sempre più difficile dei 30.000$, anche se gli analisti di mercato indicano che ci sarà volatilità.

Ma in particolare, le precedenti occasioni in cui l’open interest per SHIB è balzato sopra i 100 milioni di dollari hanno coinciso con un ritiro per Bitcoin.

Se la performance passata si ripete questa volta, Bitcoin potrebbe ancora scendere ai minimi recenti. D’altra parte, gli afflussi in altre monete probabilmente aiuteranno nuovi progetti come Chancer.

Previsione del prezzo di Chancer

Copy link to section

Chancer è un nuovo progetto di mercato di previsione basato su blockchain che mira a rivoluzionare l’industria globale delle scommesse con un nuovo modello peer-to-peer (P2P). Il progetto è ancora in fase di sviluppo, con il lancio della mainnet previsto nel primo trimestre del 2024.

Tuttavia, la piattaforma rivoluzionaria sta già riscuotendo un enorme interesse, come si può vedere tramite la prevendita del suo token nativo $CHANCER. Promettendo una piattaforma di scommesse trasparente e guidata dalla community in cui il controllo è nelle mani dei singoli investitori e non in quelle di un bookmaker centrale, l’industria delle scommesse è entusiasta di Chancer.

Attualmente, gli appassionati di scommesse e criptovalute possono acquistare i token Chancer a 0,011$ utilizzando ETH, BNB, USDT e BUSD. Il prezzo di prevendita del token salirà a 0,021$ prima che inizi il trading sui principali exchange di criptovalute decentralizzati e centralizzati.

Uno sguardo alle prestazioni passate dei token appena lanciati suggerisce che la maggior parte delle impennate al loro debutto nel trading e questo informa le enormi previsioni per $CHANCER. Tuttavia, le performance passate non garantiscono rendimenti futuri e gli investitori devono tenere conto di questa prospettiva quando investono in qualsiasi progetto.

Per saperne di più su Chancer e il suo modello di scommesse P2P, visita la pagina ufficiale della prevendita del progetto.

Save