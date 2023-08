Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) è balzata del 3,0% in orari prolungati dopo aver riportato un quarto trimestre forte sulla scia di un aumento sequenziale del 30% degli ordini di prodotti.

Cisco emette una guida conservativa

Copy link to section

La sua guida per l’intero anno, tuttavia, non è stata particolarmente entusiasmante. Cisco ora prevede che le sue entrate scenderanno tra $ 57 miliardi e $ 58,2 miliardi nell’anno fiscale 2024 su $ 4,01 a $ 4,08 di utili per azione rettificati.

In confronto, gli analisti erano rispettivamente a $ 58,3 miliardi e $ 4,04 per azione. Chuck Robbins, l’amministratore delegato di Cisco Systems, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa :

Stiamo assistendo a una domanda solida, guadagnando quote di mercato e innovando in aree chiave come intelligenza artificiale, sicurezza e cloud. Questo slancio ci dà fiducia nella nostra capacità di cogliere le numerose opportunità future.

Si noti che la società di tecnologia delle comunicazioni digitali è nota per essere prudente nel proiettare la sua performance per l’intero anno.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del quarto trimestre di Cisco

Copy link to section

L’utile netto si è attestato a 3,96 miliardi di dollari rispetto ai 3,56 miliardi di dollari di un anno fa

Anche l’EPS rettificato è migliorato significativamente da 83 centesimi a $ 1,14

I ricavi sono aumentati del 16% su base annua a 15,2 miliardi di dollari

Il consenso di FactSet è stato di $ 1,06 per azione su $ 15,05 miliardi di entrate

Mercoledì, Cisco Systems Inc ha anche annunciato 39 centesimi per azione di dividendo trimestrale. Secondo il suo CFO Scott Herren:

La nostra trasformazione del modello di business ha portato a una crescita a due cifre dei ricavi del software, dell’ARR del prodotto e dell’RPO totale, portando a una maggiore visibilità e prevedibilità.

Entrate di Cisco da singoli segmenti

Copy link to section

Altre cifre degne di nota nel comunicato stampa sugli utili includono una crescita annualizzata del 20% più del previsto delle entrate “Prodotto”. Il capo delle finanze ha aggiunto:

Ci impegniamo ad espandere la leva operativa e ad aumentare i rendimenti per gli azionisti nel lungo termine.

La multinazionale ha incassato 3,55 miliardi di dollari da “Servizi” nel trimestre appena concluso, con un aumento del 4,0%. Anche il suo margine lordo è migliorato di 280 punti base attestandosi al 64,1%.

Wall Street ha attualmente una valutazione di consenso “sovrappeso” sulle azioni Cisco che ora è aumentata di quasi il 20% rispetto al suo minimo da inizio anno.

Save