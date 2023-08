Il breakout rialzista EUR/JPY continuerà ben oltre 160

I mercati valutari sono lenti durante l’estate e quest’anno non è diverso. Ogni volta che ciò accade, i trader di solito guardano a tempi più lunghi per posizionarsi per la mossa successiva.

Interpretando e analizzando i tempi oltre il grafico giornaliero, le tendenze sono più facili da individuare. È il caso della coppia EUR/JPY, che ha registrato un trend rialzista da febbraio 2020, e non ci sono segnali di cambiamento.

Ora viene scambiato vicino a 160, ma il grafico sottostante mostra che potrebbe esserci più forza in vista. Più precisamente, osservando il periodo settimanale attraverso la lente di Elliott Waves, il recente breakout rialzista dell’EUR/JPY sopra 150 è solo l’inizio di qualcosa di molto più grande.

Il breakout rialzista dell’EUR/JPY è l’inizio di un’ondata impulsiva

La teoria delle onde di Elliott divide i movimenti del mercato in impulsivi e correttivi. Un’onda impulsiva ha cinque segmenti etichettati con numeri e le onde correttive sono etichettate con lettere.

Un’altra caratteristica delle onde impulsive è che almeno una di esse deve estendersi. Elliott ha calcolato che un’onda estesa deve superare il 161,8% dell’onda successiva più lunga e si applica solo alla prima, alla terza o alla quinta onda.

Inoltre, l’estensione della terza ondata è la configurazione più comune. Significa che la 3a onda in una struttura impulsiva deve superare il 161,8% della 1a o della 2a onda, a seconda di quale sia la più lunga.

Poiché durante una struttura impulsiva, la lunghezza della prima onda è la prima che il trader di Elliott conosce, è molto comune calcolare la distanza minima che la terza onda deve percorrere per raggiungere il livello esteso.

Da sinistra a destra, la coppia di valute EUR/JPY è rimbalzata dall’area 114 nel febbraio 2020 in quella che è la prima ondata (in nero). Successivamente, il mercato ha formato una correzione in corso per la seconda ondata, che si è conclusa con un triangolo.

La natura corrente della seconda onda implica che la terza onda sarà molto più lunga del 161,8% della prima onda. Di solito supera il 461,8% o anche di più e l’azione del prezzo deve mantenersi al di sopra del canale al rialzo visto sopra.

In breve, il breakout rialzista dell’EUR/JPY è destinato a rimanere, poiché il mercato rimane al di sopra del bordo superiore del canale rialzista. Cerca che 160 sia solo una pietra miliare nella ricerca di livelli più alti, come 165 o addirittura 170.

