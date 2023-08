La valutazione di BNB è curiosa mentre i problemi aumentano per Binance

Il token nativo dell’ecosistema Binance, BNB, viene scambiato al minimo di un anno.

Il token è sceso del 30% nell’ultimo mese mentre passa da una crisi all’altra. Questa settimana è stata sottoposta a ulteriori pressioni a causa di un rapporto pubblicato sul Wall Street Journal in cui si afferma che sta violando le sanzioni russe. Ciò fa seguito a un’indagine del Dipartimento di Giustizia avviata a maggio.

Non aiutare le cose è stata una questione separata riguardante un tweet errato di Binance che diceva che i depositi e i prelievi in euro erano stati sospesi. Il partner bancario europeo di Binance, PaySafe, ha chiarito che le transazioni saranno infatti disponibili fino al 25 settembre, dopodiché il supporto a Biannce verrà ritirato a seguito di una “revisione strategica”.

Il mese scorso abbiamo pubblicato un’analisi su BNB in cui ci siamo concentrati sulla miriade di segnali di allarme relativi al token e anche sull’exchange più ampio.

Non rivedremo tutti i dettagli qui, ma la conclusione è che si tratta di un token per il quale la liquidità buyside è bassa e il cui scambio connesso è una scatola nera di mistero. Come abbiamo già detto molte volte, non esiste alcuna prova che Binance sia impegnata in qualcosa di sinistro, ma qui sta anche il problema: non esiste nemmeno alcuna prova del contrario.

Ciò è dovuto alla totale mancanza di informativa finanziaria e/o di audit. Niente è più evidente al riguardo del notevole tweet del CEO Changpeng Zhao riportato di seguito. Dopo il crollo di FTX a novembre, il controllo è caduto su Binance per essere più trasparente. L’exchange ha risposto pubblicando un rapporto di “prova delle riserve”, sebbene non abbia fatto menzione delle passività. La soluzione di Zhao? Per “chiedere in giro”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

L’ironia di ciò non è sfuggita a molti: una comunità crittografica costretta a fare affidamento sui tweet di un CEO riguardo a un exchange opaco, solo poche settimane dopo che un certo Sam Bankman-Fried ha twittato “gli asset FTX vanno bene” riguardo al suo stesso exchange.

Ancora una volta, non ci sono prove che stia succedendo qualcosa di brutto a Binance, e il confronto con FTX non deve essere fatto, ma la somiglianza per quanto riguarda la trasparenza (o la sua mancanza) è notevole. In parole povere: si tratta di un’azienda per la quale è impossibile effettuare una valutazione finanziaria perché le informazioni semplicemente non ci sono.

Problemi legali in aumento

Naturalmente, ci sono crescenti motivi per essere sospettosi, le ultime notizie riguardanti il DoJ e le sanzioni russe ne sono un esempio calzante. C’è un’altra indagine del DoJ già in corso, mentre c’è una causa della SEC che lancia accuse che vanno dalla manipolazione del volume e degli scambi contro i clienti alla violazione delle normative KYC, AML e sui titoli.

Tornando nello specifico a BNB, il token si è effettivamente comportato molto bene rispetto alla maggior parte delle altcoin. Fino alla causa di giugno, stava sovraperformando Bitcoin durante il mercato ribassista (preso dall’inizio del 2022), nonostante il fatto che la maggior parte degli altcoin abbia registrato perdite molto maggiori rispetto alla più grande criptovaluta del mondo, come tende ad accadere durante i pullback del mercato.

Ciò fa sorgere la domanda: perché? E si torna anche al punto precedente relativo alla liquidità buyside. Chi sta comprando questo token?

Dai un’occhiata a cosa è successo a Binance nell’ultimo anno:

Causa della SEC con molteplici accuse

Causa CFTC

Molteplici indagini del Dipartimento di Giustizia

Crollo del volume degli scambi a livello di mercato

Chiusura della stablecoin BUSD (anche se emessa da Paxos ma con marchio Binance)

Crollo crittografico più ampio

E dopo tutti questi eventi, BNB si mantiene più o meno stabile nello stesso arco temporale?

La tokenomics, la scarsa liquidità, le infinite questioni legali e le prospettive complessivamente incerte rendono BNB un investimento incredibilmente difficile da sostenere. La sua valutazione attuale è ancora vertiginosa, con una capitalizzazione di mercato di 33 miliardi di dollari che lo colloca dietro solo a Bitcoin, Ethereum e Tether.

Come continuiamo a ripetere, non c’è nulla che possa dimostrare eventuali sospetti su BNB o Binance. Tutto potrebbe essere perfettamente in regola. Ma stanno emergendo un sacco di problemi, e il problema più grande di tutti è che non c’è nemmeno nulla che dimostri che si sbagliano.

Si tratta di un exchange “senza sede”, senza audit e che controlla la quarta più grande criptovaluta sul mercato. Attenzione, tutto qui: diremmo di fare la vostra due diligence, ma in questo caso non è possibile.

