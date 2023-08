File Instacart per andare live sul Nasdaq

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

First Arm e ora Instacart hanno deciso di quotarsi in borsa: venerdì la società di consegna di generi alimentari ha presentato i documenti per essere quotata al Nasdaq.

Instacart consegna in oltre 5.500 città

Instacart verrà presto scambiato come “CART” in borsa. Fidji Simo – il suo amministratore delegato ha scritto oggi nel prospetto :

Crediamo che il futuro del settore alimentare non riguarderà la scelta tra fare acquisti online e in negozio. La maggior parte di noi farà entrambe le cose. Quindi, vogliamo creare un’esperienza veramente omnicanale.

La società con sede in California ha guadagnato 114 milioni di dollari nel suo ultimo trimestre con un fatturato di 716 milioni di dollari, in crescita del 15%. Attualmente Instacart effettua consegne da oltre 40.000 negozi in più di 5.500 città.

Ha tratto grandi benefici dalla pandemia di COVID che ha costretto le persone a restare nelle proprie case e ha accelerato il passaggio allo shopping online.

Instacart ha lanciato uno strumento AI a maggio

Tieni presente che le IPO tecnologiche sostenute da venture capital sono una razza rara dal dicembre 2021. La società di consegna di generi alimentari ha ridotto la sua valutazione da 39 miliardi di dollari a 24 miliardi di dollari lo scorso anno a marzo e si dice che ne abbia perso un’altra metà entro la fine del 2022.

Instacart vede nomi importanti, tra cui DoorDash, Walmart, Target e persino Amazon come concorrenti. Il suo prospetto di venerdì recita anche:

Il nostro organico complessivo ha raggiunto il picco nel secondo trimestre del 2022 ed è diminuito nei due trimestri successivi, riducendo la base dei costi operativi fissi.

Instacart si impegna a sfruttare anche il crescente interesse per l’intelligenza artificiale. All’inizio di quest’anno ha lanciato Ask Instacart, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che risponde a domande relative alla spesa.

