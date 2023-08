Previsioni dei prezzi di CHANCER tra le scommesse rialziste sulle criptovalute

Giovedì mattina il mercato delle criptovalute è cresciuto dell’1,3% rispecchiando i guadagni visti a Wall Street in mezzo alle scommesse sempre più positive da parte dei partecipanti al mercato. Sembra che lo slancio si sia riversato sulla prevendita di Chancer ($CHANCER), che è pronta a raggiungere 1,7 milioni di dollari.

I prezzi delle criptovalute rispecchiano Wall Street, Bitcoin oltre i 26,5mila dollari

Mercoledì è stato pubblicato un rapporto sugli utili di successo da Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), con la reazione nelle negoziazioni after-hour che ha catapultato al rialzo le azioni del colosso dei semiconduttori. Le aspettative intorno a Wall Street avevano visto l’indice S&P 500 e il Nasdaq chiudere in rialzo di oltre l’1%.

Anche il mercato delle criptovalute ha registrato lievi guadagni, con Bitcoin che è salito sopra i 26.500 dollari nelle operazioni mattutine di giovedì. L’azione dei rialzisti di BTC è stata replicata anche nel mercato delle altcoin, poiché i prezzi di Ether sono saliti fino a quasi 1.700 dollari. Solana è in testa alla top 10 delle monete con guadagni di oltre il 4,5% in 24 ore dopo che Solana Pay ha annunciato l’integrazione con Shopify.

Nel frattempo, Chancer punta a raccogliere 1,7 milioni di dollari mentre il prezzo di prevendita sembra aumentare del 9%.

Il tentativo di Chancer di rivoluzionare un settore

Chancer è una nuova piattaforma di scommesse decentralizzata pronta per essere lanciata nel primo trimestre del 2024, introducendo un punto di svolta nel settore delle scommesse e del gioco d’azzardo.

Come evidenziato nel suo white paper, Chancer sta cercando di sfruttare i vantaggi della tecnologia blockchain per offrire agli scommettitori una rete di scommesse social decentralizzata priva delle limitazioni dei bookmaker centralizzati. Gli utenti della nuova piattaforma di scommesse peer-to-peer potranno creare, condividere e guadagnare dalle proprie scommesse personalizzate.

L’ecosistema sarà alimentato dal token $CHANCER, la cui utilità includerà un sistema di premi e puntate per un reddito più passivo per i detentori. Molti investitori stanno valutando la possibilità di acquistare $CHANCER a prezzi bassi in previsione della sua probabile trazione.

La prevendita, a cui puoi accedere qui, ha quindi riscontrato un enorme interesse in vista del lancio del token sia sugli exchange decentralizzati che centralizzati.

$CHANCER raggiungerà 1$ nel 2024?

Si prevede che il mercato delle previsioni crescerà rapidamente nei prossimi anni. Le stime indicano che il mercato globale delle scommesse sportive crescerà da 83 miliardi di dollari a oltre 167 miliardi di dollari entro il 2030. È probabile che Chancer rappresenti una fetta enorme di questo mercato, data la potenziale curva di adozione per la sua rivoluzionaria piattaforma di scommesse basata su blockchain.

Ciò potrebbe significare domanda e possibile rialzo dei prezzi per $CHANCER. Come notato in precedenza, il prezzo del token è pronto a passare da 0,011$ nell’attuale fase di prevendita a 0,012$ e infine a 0,021$. Se le condizioni macroeconomiche fossero allineate per un mercato rialzista, gli obiettivi di prezzo nel 2024 potrebbero includere 1 dollaro.

Tuttavia, è bene notare l’imprevedibilità dei mercati, in particolare del nascente settore delle criptovalute.

Cosa potrebbe far aumentare il prezzo di $CHANCER?

Un sentiment ottimista nei mercati degli asset rischiosi ha visto aumentare le scommesse per un’inversione rialzista per Bitcoin e altre criptovalute. Secondo gli analisti di Pantera Capital, ci sono diversi potenziali catalizzatori positivi per il prezzo di BTC.

Include il prossimo dimezzamento della criptovaluta di riferimento previsto per il 20 aprile 2024, chiarezza normativa e potenziale vittoria per Ripple e l’industria delle criptovalute in generale.

Nel suo articolo ” A **positive** black swan ” pubblicato mercoledì, Pantera afferma che una ripetizione della performance storica di Bitcoin vista prima e dopo il dimezzamento della ricompensa per blocco potrebbe vedere i prezzi raggiungere i 35.000 dollari prima dell’halving prima di salire alle stelle a 148 dollari. k nel contesto della pressione buy-side post-dimezzamento.

L’approvazione dell’ETF spot di BlackRock e una possibile vittoria di XRP contro la SEC potrebbero aumentare lo slancio rialzista, non solo per Bitcoin ma in tutto il mercato delle criptovalute. BTC che raggiunge un nuovo massimo storico e il più ampio mercato degli asset digitali in rialzo potrebbero essere la situazione perfetta per $CHANCER nella seconda metà del 2024.

