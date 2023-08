Previsioni del prezzo delle azioni C3.ai: prepararsi per un calo dell’AI del 30%.

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Giovedì il prezzo delle azioni C3.ai (NYSE: AI) ha subito una dura inversione di tendenza quando l’hype sull’intelligenza artificiale (AI) si è affievolito. Le azioni sono crollate di oltre l’11% e sono scese al minimo di 28,18 dollari, il livello più basso dal 25 maggio. Nel complesso, quest’anno sono diminuiti di oltre il 41% rispetto al livello più alto.

L’entusiasmo per l’IA sta svanendo

Copy link to section

Uno dei temi più importanti di questa settimana è stato l’intelligenza artificiale poiché Nvidia ha pubblicato ottimi risultati . I ricavi e la redditività dell’azienda sono aumentati grazie all’impennata degli ordini per i suoi chip AI durante il trimestre.

Ora, ci sono preoccupazioni sul settore nonostante gli ottimi risultati di Nvidia, il che spiega perché titoli come AMD, Microsoft, AITX e C3.ai sono crollati.

Le azioni C3.ai hanno registrato un forte ribasso dopo aver raggiunto il picco nel giugno di quest’anno. Questo calo è dovuto principalmente alle preoccupazioni sulla valutazione dell’azienda e sulle prospettive di crescita nella nuova era dell’intelligenza artificiale.

In termini di valutazione, C3.ai ha una capitalizzazione di mercato di oltre 3,7 miliardi di dollari. Osservando il conto economico, vediamo che le entrate annuali dell’azienda sono passate da 183,2 milioni di dollari nel 2021 a 252 milioni di dollari nel 2022. Ha guadagnato 266 milioni di dollari negli ultimi quattro trimestri,

Questi numeri significano che la società è sopravvalutata in termini di ricavi poiché ha un multiplo P/S di 13,90x. La maggior parte delle aziende con valutazioni eque hanno un multiplo PS inferiore a 5x. Tieni presente che C3.ai ha costantemente generato perdite annuali. La sua perdita negli ultimi 4 trimestri è stata di oltre 269 milioni di dollari.

La preoccupazione più grande è se l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale si tradurrà in forti entrate e redditività in futuro. I risultati più recenti mostrano che la crescita di C3.ai è un po’ lieve. Ha guadagnato 72,41 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023, con una crescita dello 0,13% su base annua.

Pertanto, come ho avvertito in questo articolo , è probabile che lo slancio dell’intelligenza artificiale svanisca presto. All’epoca, confrontai l’intelligenza artificiale con altri recenti trend di mercato come i veicoli elettrici, il metaverso e l’energia verde.

Previsione del prezzo delle azioni C3.ai

Copy link to section

Save

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni AI ha avuto un forte trend ribassista negli ultimi mesi. Recentemente ha effettuato un breakout ribassista al di sotto dell’importante livello di supporto a 34,51 dollari, il punto più alto del 3 aprile.

Le azioni si sono spostate al di sotto delle tre linee dell’alligatore di Williams e del livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. Pertanto, sospetto che le azioni continueranno a scendere nelle prossime settimane poiché i venditori mirano al supporto chiave a 20 dollari, che è il punto di ritracciamento del 78,6%. Questo prezzo obiettivo è inferiore di circa il 30% rispetto al livello attuale.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.