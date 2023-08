Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Le banche regionali statunitensi sono al centro dell’attenzione oggi dopo che la FDIC ha proposto nuove regole che richiedono loro di essere meglio preparate al loro potenziale collasso.

Il membro del consiglio della FDIC ha discusso le regole proposte sulla CNBC

Per prima cosa, la Federal Deposit Insurance Corporation vuole che le banche con asset per un valore superiore a 100 miliardi di dollari emettano debito a lungo termine sufficiente a coprire potenziali perdite in periodi di stress estremo.

L’autorità di regolamentazione chiederà inoltre ai finanziatori di medie dimensioni di delineare i dettagli su come verrebbero sciolti in modo sicuro e senza intoppi in caso di fallimento. Nel programma ” Squawk Box ” della CNBC, un membro del consiglio della FDIC, Rohit Chopra, ha detto oggi:

Washington Mutual, IndyMac e Silicon Valley Bank. È importante imparare da queste lezioni e prevenire questi fallimenti e gli effetti che possono avere sull’intera economia.

“IAT” – l’ETF iShares US Regional Banks è in rialzo di oltre l’1,0% alla scrittura.

Importanti banche che saranno interessate dalle nuove regole

Alcune delle importanti banche regionali a cui si applicherà il nuovo regolamento includono Citizens Financials, Fifth Third Bancorp e PNC Financial.

Queste società di servizi finanziari avranno tre anni dopo l’adozione delle regole proposte per allinearsi al nuovo standard, secondo la Federal Deposit Insurance Corporation. Anche il suo membro del consiglio Rohit Chopra ha detto oggi:

Non possiamo trovarci in una situazione in cui le strade principali, le piccole imprese e le famiglie diventano vittime di un’eccessiva assunzione di rischi e di una cattiva gestione.

Si noti che i fallimenti della Signature Bank e della Silicon Valley Bank all’inizio di quest’anno hanno comportato un danno per un miliardo di dollari al Fondo di assicurazione dei depositi del governo.

