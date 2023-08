Analisi dell’indice DAX: le azioni tedesche si trovano ad affrontare gravi difficoltà

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

L’ indice DAX si è ripreso negli ultimi giorni. Mercoledì l’indice è salito al massimo di 16.000 euro, superiore al minimo di questo mese di 15.473 euro. Rimane significativamente al di sotto del massimo da inizio anno di 16.540 euro. Nel complesso, l’indice tedesco DAX 40 è aumentato di oltre il 35% rispetto al livello più basso del 2022.

Continuano le preoccupazioni della Germania

L’indice DAX si è mosso lateralmente negli ultimi mesi poiché continuano le preoccupazioni per l’economia tedesca. I recenti dati economici hanno dimostrato che la più grande economia europea è in difficoltà, con gli analisti che si aspettano che avrà la ripresa più lenta tra i paesi sviluppati.

Le aziende tedesche stanno affrontando diverse sfide. In primo luogo, c’è una continua carenza di manodopera, che ha spinto i salari al ritmo più veloce mai registrato. I dati pubblicati martedì hanno mostrato che i salari sono aumentati del 6,6% nel secondo trimestre.

In secondo luogo, le aziende stanno anche lottando contro l’aumento dei costi legati alle attività commerciali. Sebbene l’inflazione sia scesa rispetto al picco pandemico, le aziende sono ancora in difficoltà e vedono margini più ridotti. Più recentemente, i prezzi del gas naturale sono aumentati a causa di potenziali scioperi in Australia.

Inoltre, come in altri paesi, le aziende tedesche stanno lottando contro gli elevati tassi di interesse, che hanno influito sulla liquidità nella regione. I dati pubblicati lunedì hanno mostrato che l’offerta di moneta in Europa è crollata al livello più basso degli ultimi anni.

È in questo contesto che il governo di coalizione tedesco ha annunciato un nuovo sgravio fiscale sulle società di 7 miliardi per sostenere le imprese del paese. Il piano, noto come Legge sulle opportunità di crescita, avrà una durata di quattro anni.

Sebbene molte aziende abbiano accolto favorevolmente la mossa, alcuni analisti ritengono che i tagli fiscali non siano stati sufficientemente approfonditi.

La maggior parte dei componenti del DAX erano in rosso ad agosto. Alcuni dei migliori risultati nell’indice sono stati Münchener Re, Allianz, Brenntag, Fresenius e SAP. D’altro canto, i principali ritardatari nell’indice sono stati Infineon, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens AG, Zalando e BMW.

Previsioni per l’indice DAX

Il grafico giornaliero mostra che l’indice DAX 40 si è mantenuto in un range ristretto negli ultimi mesi. È rimasto tra il supporto chiave a 15.464€ e la resistenza a 16.433€. L’indice si stava consolidando alle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni.

L’Average True Range (ATR) si è spostato lateralmente e si sta avvicinando al livello più basso degli ultimi anni. Pertanto, le azioni probabilmente rimarranno in questo intervallo nel breve termine come investitori. I livelli chiave di supporto e resistenza da tenere d’occhio saranno rispettivamente a 15.465 € e 16.433 €.

