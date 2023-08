Il PIL degli Stati Uniti nel secondo trimestre è inferiore alle aspettative; Profitti aziendali e declino del PCE core

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

I dati sul PIL degli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2023 (aprile-giugno) pubblicati dal Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti sono aumentati marginalmente del 2,1% su base annua rispetto al 2% su base annua nell’intervallo precedente.

Sebbene la misura abbia mostrato un aumento debole , questo è stato ben al di sotto delle stime avanzate di una crescita annualizzata del 2,4% per il trimestre, a seguito delle tiepide condizioni di investimento delle imprese.

La cifra è stata anche ben al di sotto del consenso del mercato del 2,4% come riportato da TradingEconomics.com.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

L’espansione del PIL avviene in un contesto di inflazione elevata, il ciclo più aggressivo degli ultimi decenni da parte della Federal Reserve, insieme ai recenti commenti del governatore Powell a Jackson Hole, che ha affermato :

…(l’inflazione è) troppo alta.

L’S&P è salito a 4.521 poco dopo la pubblicazione dei dati sull’ottimismo sulla capacità della Fed di affrontare un “atterraggio morbido”, ma lo slancio sembra essersi indebolito con le azioni che sono scese a 4.505 al momento della stesura di questo articolo, solo 5 punti sopra l’apertura del mercato. 4.500,7.

Componenti

L’aumento del PIL è dovuto all’aumento della spesa al consumo (che è scesa all’1,7% su base annua rispetto al 4,2% su base annua nel primo trimestre), agli investimenti fissi non residenziali (che sono balzati dallo 0,6% su base annua nel primo trimestre al 6,1% su base annua nel secondo trimestre) e agli investimenti statali e spesa del governo locale (che è passata dal 4,4% su base annua nel primo trimestre al 4,7% su base annua nel secondo trimestre).

La spesa per consumi, il principale contributore alla crescita americana, ha sovraperformato le stime avanzate dell’1,6% su base annua, anche se la spesa per beni durevoli si è contratta dello 0,3% su base annua, scendendo bruscamente dal 16,3% su base annua dell’intervallo precedente.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

D’altro canto, la crescita del PIL è stata frenata dal calo delle esportazioni (da 7,8% su base annua nel primo trimestre a -10,6% su base annua nel secondo trimestre), degli investimenti fissi residenziali (rimasti in territorio di contrazione ma migliorati da -4% su base annua nel primo trimestre a -3,6% su base annua). nel secondo trimestre) e le importazioni (che sono scese dal 2% su base annua nel primo trimestre e sono crollate al -7% su base annua nel secondo trimestre).

Rispetto alle stime avanzate, le esportazioni sono migliorate rispetto alle aspettative del (-)10,8% su base annua, mentre le importazioni sono migliorate rispetto al (-)7,8% su base annua.

Per il primo trimestre, la lettura anticipata annualizzata del 2,4% su base annua è stata rivista al ribasso al 2,0% su base annua.

Profitti aziendali

I profitti della produzione corrente (che includono profitti aziendali con valutazione delle scorte e aggiustamenti del consumo di capitale) sono diminuiti di 10,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, moderandosi dal forte calo di 121,5 miliardi di dollari nel primo trimestre.

Le società finanziarie nazionali hanno visto i loro profitti del secondo trimestre diminuire di 47,8 miliardi di dollari rispetto ai 9,4 miliardi di dollari del secondo trimestre.

Al contrario, i profitti delle società non finanziarie nazionali sono aumentati di 17,1 miliardi di dollari, compensando parzialmente il calo di 103 miliardi di dollari del primo trimestre.

Su base trimestrale, gli utili ante imposte rettificati sono diminuiti dello 0,4% nel secondo trimestre e sono diminuiti drasticamente del 6,5% su base annua.

Sebbene gli utili del secondo trimestre siano diminuiti, sono migliorati rispetto al (-) 4,1% registrato nel primo trimestre del 2023.

PCE

Per il trimestre, l’indice dei prezzi per le spese per consumi personali (PCE) è aumentato del 2,5% su base annua, moderandosi drasticamente rispetto al 4,1% su base annua del primo trimestre.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

In risposta alle misure aggressive, anche il PCE core, l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed statunitense, ha registrato un netto calo, scendendo al 3,7% su base annua nel secondo trimestre, rispetto al 4,9% nel primo trimestre, e ha sovraperformato le stime avanzate del 3,8% su base annua.

Fondamentalmente, questo ha segnato l’aumento più lento in quasi due anni.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

Il FedWatch Tool del CME, una misura delle probabilità di future azioni sui tassi, stima una probabilità del 90,5% che la Fed mantenga lo status quo nella prossima riunione.

Veduta

Nonostante il calo della crescita del PCE core e la risposta iniziale del mercato, un rapporto Reuters ha osservato che i funzionari della Fed ritengono che il tasso di crescita non inflazionistico sia vicino all’1,8%, suggerendo che l’inflazione rimarrà una preoccupazione.

Ciò implica che la Fed probabilmente continuerà a stringere, come evidenziato dal FedWatch Tool del CME che mostra una probabilità del 47% circa di un rialzo nella riunione di novembre della Fed.

Tuttavia, come menzionato nel precedente articolo sulla conferenza di Jackson Hole, la performance relativamente robusta dell’economia potrebbe essere in parte dovuta ai 500 miliardi di dollari di risparmi in eccesso accumulati a causa delle iniezioni fiscali senza precedenti dell’era della pandemia.

La Fed di San Francisco prevede che questo quantitativo di risparmi sosterrà i consumi nel quarto trimestre, ma potrebbe registrare un calo in seguito, che potrebbe potenzialmente innescare un rallentamento inaspettatamente acuto.

Save Source: SF Fed

Inoltre, una contrazione delle vendite potenziali di case del 14% su base annua e gli effetti difficili da valutare dei ritardi monetari potrebbero alla fine indurre la Fed a fermarsi.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.