Il CEO di UBS parla dell’integrazione di Credit Suisse dopo un forte secondo trimestre

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

UBS Group AG (NYSE:UBS) ha appena riportato ottimi risultati per il secondo trimestre, il primo dopo l’acquisizione da 3,2 miliardi di dollari di Credit Suisse.

Il CEO Ermotti sull’acquisizione del Credit Suisse

Copy link to section

Giovedì la banca d’investimento ha inoltre rivelato l’intenzione di integrare le attività svizzere del Credit Suisse e di non separarle come aveva previsto in precedenza. Secondo l’amministratore delegato Sergio Ermotti:

È chiaro che stiamo facendo ottimi progressi nei nostri piani di integrazione. I clienti rimangono fedeli. Capiscono la logica della combinazione e ci affidano ottimi afflussi.

UBS ha registrato nuovi afflussi netti per 16 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Questa mattina le sue azioni sono balzate di oltre il 6,0% raggiungendo il massimo storico.

UBS ha rivelato piani di taglio di posti di lavoro

Copy link to section

UBS ha affermato che la fusione comporterà la perdita di 1.000 posti di lavoro. Altri 2000 verranno tagliati anche ad altre attività del Credit Suisse. Nel programma “ Squawk Box Europe ” della CNBC, l’amministratore delegato ha aggiunto:

Stiamo migrando persone e posizioni sulla piattaforma UBS. È importante perché un modo per raggiungere i nostri obiettivi finanziari è ridurre i costi ma chiudere le infrastrutture e le entità legali emergenti.

La multinazionale ora prevede di ridurre i costi di ben 10 miliardi di dollari entro la fine del 2026 e di andare ben oltre da lì in poi.

Il mese scorso, UBS ha rescisso volontariamente l’accordo stipulato con il governo svizzero che mirava a coprire potenziali perdite legate alla sua fusione con Credit Suisse, come riportato da Invezz qui.

UBS segnala un massiccio aumento degli utili

Copy link to section

UBS ha registrato un utile trimestrale di 28,9 miliardi di dollari, gran parte del quale è stato attribuito all’avviamento negativo legato all’acquisizione di Credit Suisse. L’utile del trimestre precedente era stato di soli 2,11 miliardi di dollari. Anche l’AD Ermotti ha detto oggi:

L’avviamento negativo è il capitale necessario per sostenere 240 miliardi di attività ponderate per il rischio e le risorse finanziarie per affrontare la profonda ristrutturazione necessaria al Credit Suisse.

Ma 1,14 miliardi di dollari di utile sottostante al lordo delle imposte mancavano ancora le stime di Street di circa 400 milioni di dollari, secondo il comunicato stampa sugli utili.

La banca svizzera ha realizzato entrate complessive per 9,54 miliardi di dollari, di cui 497 dollari provenienti dal Credit Suisse. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” su UBS.

Save