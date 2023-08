Quale sarà il futuro di Coinbase? L’USDC viene visto come un elemento di diversificazione in un mercato incerto

Coinbase (Nasdaq:COIN) sta acquisendo una partecipazione azionaria nell’operatore crittografico Circle Internet Financial. Nell’ambito del trasferimento, la joint venture tra Coinbase e Circle, Center Consortium, verrà chiusa.

“Il Centro non esisterà più come entità autonoma e Circle rimarrà l’emittente di USDC, portando internamente tutte le responsabilità operative e di governance del Centro”, hanno affermato il CEO di Circle Jeremy Allaire e il CEO di Coinbase Brian Armstrong in un post sul blog due settimane fa. fa.

La dichiarazione aggiunge che con la crescente chiarezza normativa per le stablecoin in tutto il mondo, un organo di governance separato come Center non è più necessario. Circle assumerà il pieno controllo sull’emissione e sulla governance dell’USDC. In precedenza, il Center Consortium, fondato da Coinbase e Circle nel 2018, si era occupato dell’emissione, ma ora Circle sarà l’unico emittente di USDC.

L’annuncio ha inoltre confermato che le entrate derivanti dagli interessi maturati sulle riserve in dollari a sostegno dei token USDC continueranno a essere condivise tra le due società, anche se ora la divisione sarà equa.

Le due aziende hanno aggiunto che l’USDC sarà lanciato su sei nuove blockchain. Alla notizia le azioni di Coinbase sono aumentate del 3%. Il titolo ha perso il 30% rispetto al mese precedente, anche se da inizio anno è ancora in rialzo del 123%.

Le riserve dell’USDC stanno diminuendo

I due sperano che la mossa possa aiutare a sostenere l’USDC, che ha registrato deflussi significativi da marzo di quest’anno. La stablecoin è stata coinvolta nel crollo della Silicon Valley Bank, con l’8% delle riserve a sostegno dei token USDC detenute nella banca ormai caduta. L’USDC ha perso il suo ancoraggio nel corso dell’incidente, scendendo fino a 88 centesimi sugli scambi, anche se è rimbalzato una volta che l’amministrazione statunitense è intervenuta per garantire i depositi presso SVB.

Oltre alla crisi bancaria, la stablecoin ha sofferto anche della grande repressione normativa negli Stati Uniti, perdendo terreno in modo significativo rispetto al rivale europeo Tether. Da quando Coinbase è stata citata in giudizio dalla SEC, la capitalizzazione di mercato dell’USDC è scesa del 40%, equivalente a 17 miliardi di dollari di deflussi.

Tornando a Coinbase, la più grande borsa valori quotata in borsa al mondo, spera che la mossa per eliminare la joint venture la aiuti a diversificare ulteriormente il suo flusso di entrate. Lo scorso anno il mercato delle criptovalute ha sofferto di un enorme calo di volume durante il mercato ribassista, con il conseguente crollo del flusso di entrate di Coinbase.

Sebbene i prezzi delle criptovalute – e le azioni di Coinbase – siano rimbalzati finora quest’anno, il volume, la liquidità e l’interesse per il settore sono ancora a livelli inferiori al picco del mercato rialzista. Coinbase è stata quotata in borsa nell’aprile 2021, poco prima che il mercato raggiungesse il massimo nel novembre dello stesso anno, e rimane dell’80% al di sotto del suo prezzo del primo giorno, nonostante il rally del 122% di quest’anno.

Diversificazione del reddito

All’inizio di questo mese, Coinbase ha riportato gli utili del secondo trimestre che riassumono il contesto difficile. Nonostante i prezzi delle criptovalute siano aumentati all’inizio dell’anno, le entrate dell’exchange sono diminuite.

L’exchange sta lavorando per cambiare la situazione, evidenziata da due tornate di licenziamenti nell’ultimo anno. Gli utili hanno anche rivelato che le spese operative si sono dimezzate rispetto a un anno fa. Per quanto riguarda l’annuncio di questa settimana riguardante l’UDCS, tuttavia, sembra opportuno notare che per la prima volta la quota di entrate non commerciali di Coinbase è stata maggiore della sede di negoziazione.

Il 51% dei ricavi totali è arrivato tramite abbonamenti e servizi (pari a 335 milioni di dollari). Di questo, una componente chiave è il reddito da interessi: con i Buoni del Tesoro che pagano più del 5%, è facile vedere quanto le grandi stablecoin siano diventate così redditizie. Ciò è stato dimostrato dall’incredibile profitto di 850 milioni di dollari che Tether ha realizzato nel secondo trimestre, trainato dalla sua scorta di Buoni del Tesoro da 72,5 miliardi di dollari.

Questa diversificazione del reddito è vitale per Coinbase. I volumi degli scambi sono stati altamente volatili e, come accennato in precedenza, in caduta libera negli ultimi due anni. Osservando i volumi in tutti gli scambi centralizzati, stiamo ora vedendo livelli visti l’ultima volta nel 2020.

Coinbase è stata fondata solo nel 2012, sfruttando il lato positivo della dilagante volatilità di Bitcoin, la società è esplosa in linea con la popolarità di Bitcoin. Quando è stato quotato in borsa nell’aprile 2021, era valutato quasi 100 miliardi di dollari.

Da allora, tuttavia, ha sperimentato il lato oscuro della volatilità di Bitcoin: il prezzo crollante ha ridotto il volume degli scambi e ha portato con sé le azioni COIN. Da qui il desiderio di provare a diversificare nel miglior modo possibile, anche se è anche importante notare che le riserve di stablecoin saranno intrinsecamente legate alla salute del sistema crittografico complessivo e, per estensione, anche al prezzo del Bitcoin.

Tracciare il prezzo delle azioni Coinbase rispetto a Bitcoin da quando il primo è stato quotato pubblicamente dimostra quanto l’exchange dipenda dal prezzo sensibile della più grande criptovaluta del mondo – e come l’abbia anche sottoperformato.

L’aggiunta del Nasdaq come altro punto di riferimento dipinge ulteriormente la natura raccapricciante della performance di Coinbase:

Quale sarà il futuro di Coinbase?

La lotta per Coinbase è stata immensa da quando è stata quotata in borsa. E mentre la diversificazione di cui sopra è una mossa prudente, la realtà è che questo è un asset che sarà sempre legato al Bitcoin.

Per quanto riguarda l’USDC, ha perso molto terreno a favore del suo più grande rivale, Tether, che ha recentemente raggiunto il massimo storico di 84 miliardi di dollari e possiede una quota dominante di due terzi del mercato delle stablecoin. Clicca su “gioca timeline” nel grafico sottostante per vedere come si è mossa la capitalizzazione di mercato di USDC rispetto a USDT: quest’ultimo ha visto un aumento del 26% nella quota di mercato nonostante la capitalizzazione di mercato complessiva delle stablecoin sia scesa del 18%.

Quindi, le sfide qui sono molte. Eppure la partnership tra Coinbase e Circle ha senso da entrambe le parti. Coinbase, nonostante i suoi problemi, rimane uno degli scambi più grandi. Soprattutto considerando i problemi in corso attorno a Binance, il suo ruolo di piattaforma fiat vitale e affidabile può essere sfruttato per aumentare l’utilizzo di USDC.

Detto questo, la regolamentazione è un fattore chiave qui. Coinbase è stata citata in giudizio dalla SEC a giugno e, sebbene le opinioni siano divise su quale potrebbe essere l’esito, non si può negare lo strato di incertezza che aggiunge e quanto potrebbe essere sismico un risultato negativo per la sua attività. Va detto, tuttavia,, che le recenti sentenze positive per Ripple e Grayscale nei rispettivi casi sono di buon auspicio per il settore nel suo complesso.

Nonostante l’aumento delle speranze legate alla regolamentazione rispetto a qualche mese fa, Tether mantiene il vantaggio di avere sede in Europa e quindi elude molte delle potenziali preoccupazioni sui titoli che fluttuano attorno a USDC e Coinbase. Nel frattempo, EDX Markets ha annunciato il suo lancio, un nuovo scambio di criptovalute sostenuto da nomi come Fidelity, Schwab e Citadel Securities. Il vantaggio di Coinbase come first mover è formidabile negli Stati Uniti, ma potrebbe diventare un luogo meno solitario.

Per quanto riguarda la serie di richieste di ETF spot lanciate di recente? Ciò potrebbe spingere ulteriormente il capitale verso le criptovalute e quindi diventare un vantaggio per Coinbase, ma aggiunge anche un’altra strada per gli investitori per ottenere esposizione a Bitcoin senza aprire un conto Coinbase. Certo, sembra che gli ETF non sarebbero altro che un netto vantaggio per l’intero spazio, ma vale la pena tenerli a mente come avvertimento.

Tutto sommato, le notizie sulla nuova struttura dietro l’USDC sembrano una mossa sensata. Tuttavia, Coinbase sta combattendo una battaglia su molti fronti e l’incertezza qui è alta (anche per quanto riguarda le criptovalute!). Il titolo è andato a gonfie vele finora quest’anno e, anche dopo un pullback, è ancora in rialzo del 123%. Un giorno potrebbe tornare ai tempi della pandemia, con una valutazione vicina ai 100 miliardi di dollari, ma ci sono ostacoli scoraggianti da affrontare.

