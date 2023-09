L’indice Hang Seng di Hong Kong è in forte rialzo, ma i rischi permangono

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il rimbalzo dell’indice Hang Seng ha guadagnato terreno lunedì, aiutato dai dati contrastanti degli Stati Uniti e dal rimbalzo del prezzo delle azioni Country Garden. L’indice, che replica le più grandi società quotate a Hong Kong, è balzato di oltre il 2,35% e ha raggiunto il livello più alto dall’11 agosto.

Rimbalzo del prezzo delle azioni Country Garden

L’indice Hang Seng ha registrato un forte rialzo dopo la buona notizia proveniente da Country Garden, lo sviluppatore immobiliare in difficoltà. I creditori dell’azienda hanno concordato di ristrutturare le sue obbligazioni in renminbi in scadenza sabato scorso. Di conseguenza, le sue azioni sono aumentate di oltre il 20%.

Tuttavia, la società non è ancora fuori pericolo, come ho scritto qui . Country Garden ha quasi 200 miliardi di dollari di passività e ha faticato a ripagare le sue obbligazioni in dollari. Il suo imminente collasso porterà probabilmente molti clienti a sospendere i pagamenti.

Le società immobiliari sono state i componenti con le migliori performance nell’indice Hang Seng. Longfor Properties, China Resources Land e China Resources Mixed Lifestyle sono stati i titoli con la migliore performance nell’indice.

Anche l’indice Hang Seng ha registrato un rally dopo il crescente ottimismo riguardo alla decisione della Federal Reserve di sospendere il tasso di interesse nella riunione di questo mese. I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che la fiducia dei consumatori americani è scesa nel mese di agosto.

Inoltre, i libri paga non agricoli ha mostrato che il tasso di disoccupazione è aumentato dal 3,5% di luglio al 3,8% di agosto. La crescita dei salari ha mancato le stime poiché l’economia ha aggiunto oltre 180.000 posti di lavoro.

Le azioni della Federal Reserve sono importanti per le azioni di Hong Kong a causa dell’ancoraggio al dollaro di Hong Kong. Per mantenere l’ancoraggio, la banca centrale di Hong Kong segue sempre le azioni della Fed. Pertanto, è probabile che HKMA lasci i tassi invariati.

Tuttavia, l’indice Hang Seng si trova ad affrontare sfide significative a causa del perdurare della debolezza economica cinese e del ritorno degli investitori stranieri verso gli Stati Uniti.

Previsioni sull’indice Hang Seng

Il grafico giornaliero mostra che l’indice Hang Seng è scivolato verso il basso nelle ultime settimane. In questo periodo si è formato un canale discendente evidenziato in nero.

L’indice si aggira anche sulle medie mobili a 25 e 50 giorni. Uno sguardo indietro mostra che si è formato un pattern testa e spalle invertito, che di solito è un segno rialzista. La spalla destra coincide con il prezzo attuale.

Pertanto, le prospettive per l’indice Hang Seng sono neutre con un orientamento ribassista. I principali livelli di supporto e resistenza da tenere d’occhio sono H$ 17.611 (minimo agosto) e H$ 20.000 (massimo luglio).

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.