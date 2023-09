USD/CNY: nessuna fine in vista per il tracollo del renminbi

Martedì il tasso di cambio USD/CNY ha continuato a salire a causa delle preoccupazioni sull’economia cinese e dell’accelerazione del rally dell’indice del dollaro statunitense (DXY). La coppia è balzata al massimo di 7,30, pochi punti sotto il massimo da inizio anno di 7,3150.

Rallentamento economico della Cina

Il tema più importante del mercato quest’anno è il rallentamento dell’economia cinese. I recenti dati economici hanno fatto luce su questa contrazione. Il tasso di disoccupazione giovanile è balzato a livelli record.

La produzione industriale e manifatturiera sono in fase di contrazione, mentre le vendite al dettaglio si stanno riprendendo a un ritmo più lento del previsto. Ancora più importante, il settore immobiliare del paese si sta sgretolando mentre le esportazioni sono crollate.

Gli analisti ritengono che la debolezza cinese sia in realtà più debole del previsto. Storicamente, la Cina, come altri paesi, è nota per essere un po’ conservatrice nei suoi comunicati economici.

La sfida per la Cina è che la situazione non è facile da risolvere. Innanzitutto, il settore immobiliare, che rappresenta il 30% dell’economia, sarà difficile da risolvere. Per prima cosa, aziende come Country Garden ed Evergrande stanno crollando.

Il settore immobiliare è da molto tempo un importante motore per l’economia cinese. Oggi la Cina ha oltre 65 milioni di case sfitte. E la maggior parte degli enti locali genera la maggior parte delle proprie entrate attraverso la vendita dei terreni.

Anche la Cina sta attraversando una grave crisi demografica dopo anni di politica del figlio unico. Una probabile soluzione a questa crisi sarebbe quella di promuovere una maggiore immigrazione nel paese. Tuttavia, la Cina tende a vedere più persone uscire che entrare.

Pertanto, è probabile che la debolezza economica continui per un po’. Ciò spiega perché quest’anno il tasso USD/CNY è salito di oltre il 9% rispetto al livello più basso.

Ciò spiega anche perché la coppia ha reagito moderatamente alle nuove misure della PBOC per rilanciare lo yuan. La settimana scorsa, la banca ha affermato che gli istituti finanziari dovranno detenere il 4% della loro valuta estera in riserve.

Previsioni USD/CNY

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a CNY ha avuto una forte tendenza rialzista negli ultimi mesi. È riuscito a trasformare in supporto l’importante resistenza a 7,2713 (30 giugno).

La coppia è balzata sopra le medie mobili a 25 e 50 giorni. Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) ha superato l’importante livello di 60. Si sta avvicinando all’importante resistenza di 7,3166, il punto più alto del 1° novembre.

Pertanto, la coppia USD/CNY continuerà probabilmente a salire mentre gli acquirenti puntano alla resistenza chiave a 7,40. Lo stop loss per questa operazione sarà a 7.2713.

