Barratt Developments PLC (LON: BDEV) afferma che l’aumento dei tassi ipotecari e la crisi del costo della vita in corso continueranno a pesare sulla domanda nei prossimi mesi.

I prezzi delle case nel Regno Unito hanno recentemente registrato il calo peggiore degli ultimi 14 anni

Il promotore immobiliare residenziale prevede che i suoi margini rimarranno sotto pressione mentre il mercato immobiliare continua a lottare. I prezzi delle case nel Regno Unito sono scesi del 5,3% su base annua ad agosto – il calo annuale più grande in circa 14 anni, secondo i dati di Nationwide.

Mercoledì, Barratt ha anche riportato un calo annualizzato del 16% sul suo profitto rettificato per l’anno finanziario terminato il 30 giugno. Anche le sue entrate sono aumentate solo dell’1,0% a 5,3 miliardi nell’anno fiscale 2023. Tuttavia, gli esperti di Peel Hunt hanno scritto oggi:

L’estate è tradizionalmente un periodo tranquillo, che quest’anno è stato aggravato dalla volatilità del mercato ipotecario. Quindi, un rimbalzo è probabilmente un grido giusto.

I completamenti delle case sono diminuiti del 3,9% nell’anno fiscale 2023

Barratt ha completato 17.206 case nell’anno finanziario recentemente concluso, in calo rispetto alle 17.908 dell’anno fiscale 2022. Secondo Charlie Huggins del Wealth Club:

Stanno iniziando ad apparire delle crepe nel mercato immobiliare e mentre i tassi di interesse dovrebbero essere vicini al picco, gli acquirenti che acquistano per la prima volta rimangono sotto un’enorme pressione.

Tra gli aspetti positivi, il prezzo di vendita medio è salito nell’anno appena concluso da £ 300.200 a £ 320.000, secondo il comunicato stampa. Ma Barratt Developments prevede di mantenere in vigore il blocco delle assunzioni dello scorso anno fino a quando il mercato non si riprenderà materialmente.

Le sue azioni sono scese di oltre il 12% rispetto al massimo da inizio anno.

Anche Barrat Developments ha tagliato i dividendi oggi

Al 27 agosto, Barratt aveva venduto a termine 9.608 case per un valore totale di 2,44 miliardi di sterline, in netto calo rispetto alle 14.058 case e ai 3,81 miliardi di sterline di un anno fa.

Ma l’azienda quotata a Londra che ha collaborato con Citra Living a giugno (leggi di più) continua a aspettarsi di completare fino a 14.250 case nell’anno fiscale 24.

Il suo consiglio di amministrazione ha dichiarato oggi un dividendo finale di 23,5 pence per azione, che ha limitato il pagamento dell’intero anno di circa il 9,0% al di sotto dell’anno fiscale 2022 e ha affermato che il capitale in eccesso verrà trattenuto per mantenere la solidità del bilancio. In reazione a ciò, Richard Hunter, responsabile dei mercati di Interactive Investor, ha dichiarato mercoledì:

Le prospettive incerte si riflettono nell’annuncio del rendimento degli azionisti. Non ci saranno ulteriori riacquisti di azioni nel prossimo periodo, mentre anche il dividendo è stato ridotto.

