Indice DAX: ancora cattive notizie per le azioni tedesche

L’indice DAX si è mosso lateralmente negli ultimi mesi poiché lo slancio iniziato all’inizio di quest’anno si è affievolito. L’indice, che replica le più grandi società tedesche quotate in borsa, è stato scambiato a 15.738 euro, pochi punti al di sotto del massimo da inizio anno di 16.521 euro.

Debolezza economica europea

Il DAX e altri indici europei come il CAC 40 e il FTSE MIB sono stati recentemente messi sotto pressione poiché gli investitori rimangono preoccupati per l’economia della regione.

I dati economici pubblicati giovedì mostrano quanto male stia andando l’economia europea. In Germania, i dati hanno mostrato che la produzione industriale è scesa dello 0,8% a luglio, principalmente a causa del forte calo della produzione automobilistica. È stato il terzo mese consecutivo di calo.

Il rapporto indica che probabilmente l’economia subirà una nuova contrazione nel terzo trimestre. È entrato in una forte recessione dopo essersi indebolito negli ultimi tre trimestri. Si tratta di un evento importante poiché la Germania è il motore che alimenta l’Europa.

Una delle principali preoccupazioni per l’economia tedesca è che dipende principalmente dal settore automobilistico. Ora, con molte aziende tedesche che puntano sui veicoli elettrici, ci sono preoccupazioni per l’impatto sull’economia. I veicoli elettrici richiedono meno lavoratori e le aziende cinesi e statunitensi detengono una grande quota di mercato.

Inoltre, la maggior parte delle aziende automobilistiche tedesche ha una forte quota di mercato in Cina, dove dominano aziende come Xpeng, Li Auto e Byd. Negli Stati Uniti, aziende come Tesla e Hyundai detengono una forte quota del mercato dei veicoli elettrici, mentre le aziende tedesche sono in difficoltà.

Un’altra preoccupazione è che il settore immobiliare tedesco stia registrando un forte declino. I prezzi delle case sono crollati del 6,8% a giugno mentre i tassi ipotecari sono aumentati. Recentemente diverse aziende del settore hanno dichiarato fallimento.

Anche l’indice DAX è scivolato dopo un’altra serie di dati economici deboli provenienti dall’Europa. Secondo Eurostat, l’economia è cresciuta dello 0,3% nel secondo trimestre, gli analisti ritengono che la ripresa richiederà più tempo. I numeri europei sono importanti per le azioni tedesche poiché la maggior parte di essi considera il blocco come il mercato più grande.

Ancora più importante, la liquidità in Europa si è prosciugata poiché la Banca Centrale Europea (BCE) ha stabilito diversi tassi di interesse quest’anno.

Previsioni per l’indice DAX

Il grafico giornaliero rivela che l’indice DAX è stato sotto pressione nelle ultime settimane. Aveva formato un modello a cuneo ascendente prima del recente breakout. Nell’azione dei prezzi, questo è uno dei segnali ribassisti più accurati.

L’indice DAX si è ora spostato al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Si sta avvicinando anche all’importante livello di supporto di 15.503 euro. Pertanto, sospetto che l’indice avrà presto un breakout ribassista poiché i venditori mirano al supporto chiave a 15.000 €.

