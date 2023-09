Il prezzo e le azioni del litio sono a rischio a causa delle preoccupazioni sul surplus

Il prezzo del litio ha continuato la sua caduta libera questa settimana poiché gli investitori hanno reagito alle continue dinamiche della domanda e dell’offerta. I dati di TradingEconomics mostrano che il prezzo è crollato a 194.500 CNY per tonnellata, il livello più basso da maggio. È in caduta libera da mesi dopo aver raggiunto il picco di 602.770 CNY nel 2022.

Save

Grafico dei prezzi del litio

Permangono le preoccupazioni per un eccesso di offerta

Copy link to section

Il prezzo del litio ha continuato a soffrire quest’anno anche se la domanda di veicoli elettrici continua ad aumentare. In un recente rapporto, gli analisti dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) hanno affermato che il numero totale di veicoli elettrici venduti nel 2023 sarà superiore a 14 milioni. Si tratterà di un aumento del 35% su base annua.

Molte aziende di veicoli elettrici come Tesla hanno registrato una crescita a due cifre negli ultimi anni, di cui Tesla è stata il fattore chiave. Ciò è notevole per il litio poiché è uno dei prodotti più importanti utilizzati nella produzione di batterie per veicoli elettrici.

Pertanto, il prezzo del litio è crollato pesantemente a causa del crescente timore di un eccesso di offerta nel settore. Questa paura è aumentata lunedì, quando gli Stati Uniti hanno fatto un’enorme scoperta di litio in Nevada.

Sebbene la cifra non sia stata confermata, le stime indicano che i depositi di litio nel vulcano sono compresi tra 20 e 40 milioni di tonnellate. Ciò lo rende più grande dell’attuale deposito di litio in Bolivia.

La scoperta del litio negli Stati Uniti risolverà una delle maggiori sfide per i politici americani che da tempo si preoccupano del dominio della Cina nel settore. È anche degno di nota poiché il mondo sta già attraversando un surplus. In un rapporto di marzo, gli analisti della Bank of America avevano previsto un grande surplus quest’anno a causa del rallentamento della domanda di veicoli elettrici in Cina.

L’estrazione del litio è aumentata negli ultimi anni. La produzione è salita a 130.000 tonnellate nel 2022 dalle sole 28.000 del 2010. La produzione raggiungerà il picco di 2,1 milioni di tonnellate nel 2028

Crollo delle scorte di litio

Copy link to section

Il calo dei prezzi del litio spiega perché la maggior parte delle azioni del litio sono crollate quest’anno. Il prezzo delle azioni di Lithium Americas è crollato di oltre il 41% rispetto al livello più alto del 2022. Lo stesso vale per altre società di litio come Lithium Lion Metals e Lithium Chile si sono tutte ritirate.

In Australia, aziende come Pilbara Minerals e Liontown hanno visto le loro azioni crollare quest’anno.

Le forniture di litio rimangono abbondanti per ora, con i principali produttori in Australia, Cile, Cina, Argentina, Brasile e Zimbabwe. Con questa nuova scoperta, gli Stati Uniti diventeranno un grande produttore entro il 2026, quando Lithium Americas avvierà la produzione.

La stessa tendenza si sta verificando per il nichel, un altro importante metallo utilizzato nell’industria dei veicoli elettrici. I dati di TradingView mostrano che il prezzo del nichel è crollato a 19.937 dollari, circa il 27% dal livello più alto di marzo.

Save