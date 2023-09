Previsioni NZD/USD: segnale dopo i forti dati economici della Nuova Zelanda

Il consolidamento NZD/USD è continuato martedì dopo gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio in Nuova Zelanda. La coppia è stata scambiata a 0,5908, pochi punti sopra il minimo di questo mese di 0,5855. Quest’anno è sceso di oltre il 9% rispetto al livello più alto.

Dati sulle vendite in Nuova Zelanda e sull’inflazione negli Stati Uniti

Il tasso di cambio NZD/USD è stato sotto pressione negli ultimi mesi a causa dell’impennata dell’indice del dollaro statunitense (DXY). Il biglietto verde è salito a 105 dollari, il livello più alto in più di cinque mesi.

I dati economici pubblicati martedì mostrano che le vendite elettroniche in Nuova Zelanda sono aumentate del 3,7% in agosto dopo essere aumentate del 2,2% in luglio. Queste vendite sono aumentate dello 0,7% rispetto al mese precedente, segnalando che la spesa è in aumento.

Anche la Nuova Zelanda ha beneficiato dell’aumento degli arrivi di visitatori. I visitatori sono passati dall’11,3% di luglio al 19,3% di agosto. Nello stesso periodo il numero dei residenti permanenti è sceso da 8.549 di luglio a 5.786.

Anche la coppia NZD/USD ha vacillato dopo le ultime prospettive economiche della Nuova Zelanda. I dati dell’agenzia statistica mostrano che l’economia resterà stagnante per altri due anni. Il suo deficit di bilancio continuerà ad aumentare nei prossimi mesi. In una dichiarazione, il ministro dell’Economia ha affermato che il Paese sta girando l’angolo.

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo NZD/USD saranno i prossimi dati sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti. Gli economisti si aspettano che i numeri dimostrino che l’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dallo 0,2% di luglio allo 0,6% di agosto. Su base annua, l’inflazione complessiva è salita al 3,6% nel corso del mese.

La maggior parte degli investitori si concentrerà sull’inflazione core, che esclude la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici. Gli economisti ritengono che l’IPC core sia sceso dal 4,7% al 4,3%. Giovedì gli Stati Uniti pubblicheranno anche gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio.

Previsioni sul tasso di cambio NZD/USD

La mia ultima previsione NZD/USD tre settimane fa era accurata. In esso, ho scritto che la coppia avrebbe avuto un breakout ribassista. Ora si è spostato al di sotto del livello di supporto chiave a 0,5980, lo swing più basso del 31 maggio. La coppia è scesa al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni e della linea di tendenza discendente mostrata in rosso.

Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a scendere poiché i venditori mirano al supporto chiave a 0,5811, lo swing più alto del 7 ottobre. Lo stop loss di questo trade sarà a 0,5600.

