Le azioni di Adobe crollano nonostante i ricavi record e la raffica di lanci di intelligenza artificiale

Adobe Inc (NASDAQ:ADBE) mostra un trend al ribasso negli orari prolungati anche se ha riportato ricavi record per il suo terzo trimestre finanziario.

Perché le azioni Adobe sono in ribasso nelle contrattazioni after-hours?

Gli azionisti non sono impressionati principalmente perché si aspettavano di più in termini di orientamento futuro.

Adobe prevede che i suoi ricavi scendano tra 4,97 e 5,02 miliardi di dollari nel trimestre in corso, su un utile per azione rettificato compreso tra 4,10 e 4,15 dollari. Gli esperti, in confronto, erano a 5,0 miliardi di dollari e 4,06 dollari per azione.

La multinazionale ha fatto una serie di annunci incentrati sull’intelligenza artificiale solo un giorno prima della pubblicazione degli utili. Secondo il suo amministratore delegato Shantanu Narayen:

Stiamo dando il via a una nuova era di creatività potenziata dall’intelligenza artificiale. I recenti lanci di Firefly, Express, Creative Cloud e GenStudio rendono la magia di Adobe disponibile a milioni di utenti.

Al momento della scrittura, le azioni di Adobe Inc sono aumentate di oltre il 60% per l’anno.

Cifre degne di nota nella pubblicazione degli utili del terzo trimestre di Adobe

Guadagnato 1,4 miliardi di dollari rispetto agli 1,14 miliardi di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione sono saliti da 2,42 a 3,05 dollari

L’EPS rettificato è stato pari a $ 4,09 come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati del 10% su base annua raggiungendo i 4,89 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 3,98 dollari per azione su un fatturato di 4,87 miliardi di dollari

La società di software per computer ha visto i suoi ricavi da Digital Experience e Digital Media salire rispettivamente del 10% e dell’11%. Dan Durn, vicepresidente esecutivo di Adobe, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa :

Adobe ha ottenuto margini e utili di prim’ordine effettuando investimenti significativi nelle nostre piattaforme tecnologiche. Il nostro motore di innovazione, la portata globale e il forte rigore operativo ci consentono di cogliere le enormi opportunità future.

