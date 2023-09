Warren Buffett taglia la partecipazione in HP Inc

Warren Buffett sembra perdere la pazienza con HP Inc (NYSE: HPQ), che ha perso quasi il 20% negli ultimi due mesi.

Berkshire ha scaricato 158 milioni di dollari di HPQ

Copy link to section

Un documento normativo di questa mattina ha rivelato che Berkshire Hathaway Inc, la sua holding conglomerata, ha venduto HPQ per un valore di 158 milioni di dollari questa settimana.

L’annuncio arriva solo pochi giorni dopo che HP ha riportato risultati deludenti per il terzo trimestre fiscale e ha pubblicato indicazioni non così incoraggianti per il futuro (per saperne di più).

Gli analisti si aspettano che l’azienda quotata a New York veda un aumento dei ricavi derivanti dai personal computer, ma rimangono preoccupati per ciò che riserva il futuro alla sua attività di stampa.

Save

Ma l’aggiornamento di oggi non ha comunicato il motivo esatto per cui Berkshire Hathaway ha venduto le azioni di hardware tecnologico.

HP sta seguendo la stessa strada di IBM?

Copy link to section

HP Inc era forse una classica scommessa di valore per il leggendario investitore.

Berkshire Hathaway ha rivelato per la prima volta una partecipazione in questa società nel 2022. I fattori che potrebbero aver attratto Warren Buffett verso HPQ includono il suo aggressivo programma di riacquisto di azioni. Anche la società con sede in California paga attualmente un rendimento da dividendi del 3,82%.

Vale la pena ricordare che possiede ancora azioni di hardware tecnologico per un valore di oltre 3 miliardi di dollari. Ma ora che il suo conglomerato ha iniziato a ridimensionarsi, molti si chiedono se il suo destino sia segnato, proprio come quello di IBM da cui Buffett si è ritirato completamente nel 2018.

Giovedì HP Inc ha lanciato il PC pieghevole Spectre.

Save