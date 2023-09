Previsioni sul prezzo dell’argento: prospettive dopo aver raggiunto il supporto chiave

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo dell’argento è rimbalzato venerdì mattina mentre gli investitori hanno applaudito gli impressionanti dati economici cinesi e il nuovo pacchetto di stimoli. È salito fino a un massimo di $ 23,05, pochi punti in più rispetto al minimo di questa settimana di $ 22,26. Questo prezzo è inferiore di circa l’11,47% al livello più alto di quest’anno, il che significa che si è spostato in una zona di correzione.

Ripresa economica della Cina

I prezzi dell’argento e di altri metalli sono ripresi dopo gli impressionanti dati economici cinesi. Secondo l’agenzia statistica, in agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 5,25, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate del 4,2%.

Ulteriori dati hanno rivelato che la produzione industriale cinese è aumentata del 4,5% rispetto all’anno precedente. Questo è stato l’aumento più grande degli ultimi anni. Gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentati del 3,2% su base annua.

Questi numeri indicano che l’economia cinese ha iniziato a riprendersi mentre Pechino implementa numerose misure di stimolo. Il pacchetto di stimoli più recente è arrivato venerdì, quando la PBOC ha deciso di tagliare per la seconda volta l’ammontare delle riserve detenute dai creditori.

La nuova misura significa che le banche saranno ora in grado di rilasciare sul mercato oltre 68,8 miliardi di dollari in nuovi prestiti. Inoltre, la banca ha deciso di rinnovare prestiti politici a medio termine per un valore di 591 miliardi di Rmb.

Il prezzo dell’argento è piuttosto sensibile alle attività in Cina a causa della sua vasta domanda. È il più grande consumatore di argento al mondo. Pertanto, questi numeri robusti indicano che la domanda di argento probabilmente è aumentata.

Sta aumentando anche dopo i numeri relativamente forti provenienti dagli Stati Uniti giovedì. Le vendite al dettaglio principali e principali sono aumentate in agosto anche se l’inflazione è aumentata per il secondo mese consecutivo. L’inflazione è salita al 3,7% in agosto, mentre l’IPC core è sceso al 4,3%. (Leggi di più qui).

Previsioni sul prezzo dell’argento

Il grafico giornaliero mostra che i prezzi dell’argento hanno toccato il fondo a 22,26 dollari questa settimana. Questo è stato un livello importante poiché è stato il punto più basso da giugno di quest’anno. Il prezzo rimane al di sotto delle medie mobili a 50 e 200 giorni e alla resistenza cruciale a 24,60 dollari (massimo di febbraio).

L’argento ha anche formato un modello di candela a stella del mattino. Pertanto, le prospettive per il metallo sono leggermente rialziste, con il prossimo livello da tenere d’occhio a 24$. La visione rialzista non sarà più valida se il prezzo scenderà al di sotto del supporto cruciale a 22,26$.

