Il prezzo delle azioni AMC è in caduta libera, ma è possibile un balzo del 200%.

Il prezzo delle azioni di AMC Entertainment (NYSE: AMC) è diventato non amato e indesiderato. Le azioni sono crollate al minimo di 7,71 dollari, vicino al livello più basso mai registrato. È crollato di oltre l’89% rispetto al livello più alto quest’anno e di oltre il 99% rispetto al livello più alto durante la pandemia.

Macchina per la diluizione

L’attività di AMC Entertainment è una delle più grandi aziende nel settore dell’intrattenimento. La società gestisce la più grande attività di sale cinematografiche negli Stati Uniti. Pertanto, l’azienda ha sofferto notevolmente durante la pandemia di COVID-19.

Una sfida chiave per gli investitori di AMC è che la società è passata a una delle più grandi macchine di diluizione di Wall Street. Più recentemente, la società ha dichiarato di aver raccolto oltre 300 milioni di dollari vendendo le proprie azioni.

Nel complesso, AMC ha visto il numero di azioni in circolazione passare da 58,7 milioni nel giugno 2022 a oltre 158 milioni. L’emissione di nuove azioni è una delle cose peggiori che possano accadere agli investitori.

È spesso visto come l’opposto del riacquisto o del riacquisto di azioni proprie poiché diluisce gli azionisti esistenti. Riduce inoltre gli utili per azione (EPS) di una società e porta a un prezzo delle azioni debole.

Anche il prezzo delle azioni AMC è crollato dopo la decisione della società di convertire le azioni privilegiate APE in azioni ordinarie AMC. Anche questa mossa è stata vista come altamente diluitiva. In una dichiarazione, la società ha affermato che la mossa era necessaria per evitare il fallimento,

La sfida per AMC è che sta ancora bruciando denaro. I risultati più recenti hanno mostrato che la società disponeva di oltre 435 milioni di dollari in liquidità e investimenti a breve termine. Nello stesso periodo del 2022 aveva oltre 922 milioni di dollari.

Nel frattempo, l’azienda è destinata ad affrontare difficoltà a causa dello sciopero in corso a Hollywood. Gli analisti ritengono che la mancanza di contenuti potrebbe danneggiare i profitti e i profitti nei prossimi mesi. Un probabile catalizzatore sarà il prossimo documentario su Taylor Swift che sarà proiettato nelle sale AMC.

Previsioni sul prezzo delle azioni AMC

La mia ultima previsione AMC era accurata, come puoi leggere qui. Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni AMC ha avuto un forte trend ribassista negli ultimi anni. Il titolo ha formato un canale discendente mostrato in nero. Si è spostato sul lato inferiore di questo canale.

L’AMC rimane al di sotto delle medie mobili a 50 settimane e a 100 giorni. Ancora più importante, le azioni si attestano a 7,71 dollari, pochi punti sotto il supporto chiave di 10,95 dollari, il punto più basso del 2020.

Pertanto, il rapporto rischio/rendimento per il titolo sembra per ora un po’ favorevole. Sospetto che le azioni probabilmente si riprenderanno mentre gli acquirenti tentano di testare nuovamente il lato superiore del canale a ~ $ 40. Ciò significa che le azioni potrebbero salire di oltre il 200% rispetto al livello attuale.

Lo scenario alternativo è quello in cui le azioni continuano a scendere mentre i venditori mirano al supporto chiave a 5 dollari.

