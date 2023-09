Rupert Murdoch si è dimesso dalla carica di presidente di Fox Corp e News Corp.

Rupert Murdoch – il magnate dell’industria dei media si è dimesso dalla carica di presidente di Fox Corp e News Corp. Le azioni di entrambe le società hanno aperto oggi in leggero ribasso.

Murdoch diventerà presidente emerito

Il veterano 92enne avrà ora il titolo onorifico di Presidente Emerito di entrambe le società. La sua nota ai dipendenti recita:

“Le nostre aziende godono di buona salute, come me. Abbiamo tutte le ragioni per essere ottimisti riguardo ai prossimi anni – lo sono certamente e ho intenzione di essere qui per parteciparvi”.

Lachlan Murdoch – suo figlio rimarrà l’amministratore delegato della Fox Corporation. Presso News Corp, sarà ora l’unico presidente, come annunciato giovedì.

Il mese scorso, secondo quanto riferito, News Corp avrebbe ridotto i costi di oltre 160 milioni di dollari quest’anno.

Le dimissioni di Rupert Murdoch dalla carica di presidente di entrambe le società segnano sicuramente la fine di un’era.

Fox Corp ha avuto un 2023 difficile

Il magnate degli affari trasformò quello che era un piccolo giornale australiano in un business globale che al suo apice comprendeva non solo Fox News ma anche una rete televisiva e uno studio cinematografico. Murdoch ha anche scritto oggi:

“Per tutta la mia vita professionale mi sono occupato quotidianamente di novità e idee, e questo non cambierà… la battaglia per la libertà di parola e di pensiero non è mai stata intensa.”

È stato un anno piuttosto difficile per Fox Corp. Innanzitutto, ha dovuto pagare quasi 790 milioni di dollari per risolvere una causa per diffamazione relativa a Dominion Voting Systems. Tucker Carlson: anche uno dei suoi migliori talenti è stato licenziato all’inizio del 2023.

Tuttavia, Fox Corp ha superato le stime sugli utili nel suo quarto trimestre finanziario di agosto.

