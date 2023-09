Shiba Memu, incentrato sull’intelligenza artificiale, è promettente in vista dell’Uptober: dovresti comprare?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

A una settimana dalla fine di settembre, Bitcoin è in rialzo del 2,49%. Se i prezzi rimarranno all’interno di un range senza grandi cali, la criptovaluta probabilmente chiuderà settembre in rialzo e segnerà solo la terza volta che l’asset digitale di punta e per estensione il mercato, ha registrato una candela verde durante il mese negli ultimi 10 anni.

È probabile che l’ottimismo aumenti e per gli investitori alcuni nuovi progetti potrebbero offrire l’opportunità di entrare in anticipo. Shiba Memu, attualmente in prevendita, potrebbe essere una di queste gemme crittografiche.

L’Uptober, finora, si è sempre rivelato buono per le criptovalute

In tutti i mesi in cui “rektember” è stato all’altezza delle aspettative con un rendimento negativo, i successivi 30 giorni hanno visto un discreto rally. Ciò è accaduto nei sei anni fino al 2022, con l’eccezione del 2018, quando i prezzi sono scesi del 5,58% a settembre e del 3,83% a ottobre.

Ottobre, storicamente positivo e soprannominato “Uptober” in tutto il mercato delle criptovalute, ha visto rendimenti mensili più elevati in tutte le occasioni tranne due: ottobre 2014 e 2018. L’anno scorso, come mostrano i dati Coinglass, i prezzi sono scesi del 3,12% a settembre prima di aumentare del 5,56% il mese successivo.

Save Grafico mensile di Bitcoin che mostra la performance dei prezzi a Settembre. Fonte: TradingView

Sebbene la performance storica non sia garanzia di risultati futuri, gli analisti hanno individuato potenziali catalizzatori che potrebbero far salire il mercato delle criptovalute. Questi includono la continua adozione mainstream a Wall Street e la notizia potenzialmente esplosiva di un primo ETF spot per il mercato statunitense.

Shiba Memu: un approccio unico alle meme coin incentrato sull’intelligenza artificiale

Certo, Shiba Memu è un progetto di meme coin. Tuttavia, a differenza dei suoi competitors, Shiba Memu ha integrato la tecnologia blockchain e l’intelligenza artificiale per creare un progetto unico.

Invece di fare affidamento su strategie legacy guidate dall’uomo per guadagnare traction, questo genio dell’intelligenza artificiale utilizzerà l’elaborazione del linguaggio naturale, l’analisi predittiva e il riconoscimento di video/immagini per creare una nuovo dashboard AI. Ciò consente a Shiba Memu di liberare il suo potere tramite comunicati stampa mirati, campagne sui social media e coinvolgimento diretto degli utenti su Internet. La dashboard robotica raccoglierà anche feedback e ricompenserà i titolari di SHMU per i suggerimenti.

Una macchina di marketing autosufficiente che potrebbe vedere una traiettoria di crescita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il progetto, con l’adozione che avvantaggerebbe i possessori di token insieme alla nuova domanda. La prevendita del token nativo SHMU ha finora raccolto oltre 3,1 milioni di dollari.

Visita il sito web di Shiba Memu per ulteriori informazioni su come funziona il progetto.

Qual è il prezzo di Shiba Memu oggi?

I primi investitori del progetto hanno visto il prezzo di SHMU aumentare ogni 24 ore da 0,011125$ a 0,0244$ della fase finale in 60 giorni. Tuttavia, con la domanda elevata e gli investitori desiderosi di prendere posizioni iniziali tramite la prevendita, il team ha esteso la prevendita, con i prezzi che oggi sono saliti a 0,029125$.

Con gli aumenti dei prezzi giornalieri bloccati, il prezzo di prevendita di SHMU salirà a 0,0370$. Ciò significa che comprare la moneta al valore attuale potrebbe permettere agli investitori di ottenere guadagni del 100% nel momento in cui il token verrà quotato sugli exchange di criptovalute. Oltre a ciò, comprare ora potrebbe funzionare molto bene per gli investitori che mirano a un’opportunità di investimento a lungo termine: gli hodler.

È un buon momento per comprare SHMU?

Sebbene siano probabili guadagni a breve termine simili a quelli sperimentati con aziende del calibro di Pepe (PEPE) all’inizio di quest’anno, investire lungo termine sulla tecnologia AI di Shiba Memu sul lungo termine è la vera scommessa per i detentori di SHMU. La roadmap sembra suggerire che il 2024 potrebbe rivelarsi un anno eccezionale: il lancio della dashboard di marketing AI, l’espansione, le partnership e l’attivazione del token SHMU sui principali exchange di criptovalute.

Questi sviluppi potrebbero collegarsi perfettamente con il mercato rialzista previsto per il 2024, catalizzato dall’adozione a pieno titolo delle criptovalute nel contesto dell’halving di Bitcoin.

Per Shiba Memu, un forte ingresso nel mercato in un contesto di ulteriore spinta per l’intelligenza artificiale potrebbe essere un ulteriore fattore scatenante per un nuovo slancio prevendita. Questo perché la vendita dei token SHMU è prevista fino alla fine di ottobre, con un prezzo che probabilmente aumenterà quando i token arriveranno sul mercato.

Se sei interessato a Shiba Memu, puoi partecipare alla prevendita qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.