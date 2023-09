Il prezzo delle azioni WP Carey è crollato: per ora non comprare il calo

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo delle azioni WP Carey (NYSE: WPC) ha registrato una forte caduta libera negli ultimi mesi. Questa svendita ha guadagnato terreno questo mese quando la società ha apportato enormi cambiamenti alla sua attività e ha effettivamente tagliato i dividendi. Martedì il titolo è crollato al minimo di 53,98 dollari, il livello più basso da novembre 2022.

Evita di essere un aristocratico dei dividendi

WP Carey è un grande REIT, attualmente valutato oltre $ 12 miliardi. Da decenni è un’azienda affidabile per i suoi azionisti. In effetti, storicamente la società ha aumentato i suoi dividendi per più di 24 anni consecutivi.

Pertanto, gli investitori sono stati colti di sorpresa quando la società ha pubblicato importanti notizie questo mese. Il piano di ristrutturazione prevede lo scorporamento del portafoglio uffici in una società separata.

La restante società avrà un portafoglio di progetti nei settori industriale, di magazzino, di vendita al dettaglio e di self-storage. Questa attività ha un tasso di occupazione del 99,3%. I suoi maggiori inquilini sono U-Haul, Apotex e Metro.

In larga misura, questa mossa è sensata poiché il settore degli uffici sta attraversando forti difficoltà. Il tasso di posti vacanti aumenta mentre si avvicina il muro delle scadenze. Inoltre, il settore non sta crescendo così velocemente come prima.

Nell’ambito della strategia di turnaround, WP Carey ha deciso di reimpostare la propria politica dei dividendi puntando a un rapporto di pagamento AFFO pro forma compreso tra il 70% e il 75%. Mira inoltre a generare 735 milioni di dollari dallo spin-off.

Pertanto, la domanda tra gli investitori è se abbia senso acquistare il calo delle azioni WPC. Inoltre, la società è diventata altamente sottovalutata. Lo scorporo rimuoverà anche il fardello del business degli spazi per uffici, che ha contribuito alla recente svendita delle azioni.

Pertanto, credo che WP Carey sarà una buona azienda in cui investire una volta terminata l’attuale fase di reazione eccessiva. La società avrà la possibilità di riavviare la crescita dei dividendi. Attirerà anche un multiplo di valutazione più elevato dopo aver eliminato le sue attività d’ufficio.

Previsioni sul prezzo delle azioni WP Carey

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni WPC ha formato un modello double-top a $ 83,54. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è uno dei segnali ribassisti più accurati. Ora è sceso sotto il supporto chiave a 65,20 dollari, il livello più basso di ottobre.

Ora, il titolo sta per formare un death cross, dove si trovano le medie mobili di 50 e 200 settimane. Il MACD si è spostato al di sotto del punto neutrale. Pertanto, le azioni probabilmente continueranno a scendere poiché i venditori mirano al prossimo supporto chiave a 43,23 dollari.

