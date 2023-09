Previsioni sul prezzo delle azioni Nio: lo smartphone è un freno, non un catalizzatore

Il prezzo delle azioni Nio (NYSE: NIO) sarà sotto i riflettori nei prossimi giorni quando l’azienda presenterà il suo smartphone. Martedì le azioni sono crollate al minimo di 8 dollari, il livello più basso dal 23 giugno. Si sono ritirati di oltre il 48% rispetto al livello più alto di agosto.

Nio Inc. si trova ad affrontare gravi difficoltà

Copy link to section

Nio è un’azienda cinese leader nel settore dei veicoli elettrici, un tempo considerata l’equivalente nazionale di Tesla, la più grande azienda del settore. Recentemente, Nio ha dovuto affrontare numerose sfide, tra cui una crescita lenta e una forte concorrenza.

La concorrenza è una grande sfida per tutte le aziende cinesi di veicoli elettrici. Qualche anno fa c’erano oltre 500 aziende in questo settore, aiutate da ingenti sussidi da parte del governo. Oggi ci sono meno di 100 aziende.

Nio è in concorrenza con due tipi di società. In primo luogo, ci sono aziende di veicoli elettrici come Xpeng e Li Auto, che hanno tutte guadagnato quote di mercato nel corso degli anni. In secondo luogo, ci sono case automobilistiche tradizionali come Volkswagen, BMW e General Motors che hanno lanciato i loro veicoli elettrici.

La sfida principale di Nio è che il mercato cinese si sta ormai saturando. Inoltre, l’azienda non ha quote di mercato all’estero. E recentemente, i leader europei hanno promesso di indagare su aziende cinesi come Nio, Xpeng e Li Auto.

I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate di Nio sono state pari a oltre 1,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in calo del 18,50% rispetto all’anno precedente. I suoi margini lordi sono scesi all’1% nel secondo trimestre dal 13% nel secondo trimestre del 2022. Ha inoltre aumentato i costi di ricerca e sviluppo del 55,6%, Nio spera di consegnare tra 50.000 e 70.000 nel terzo trimestre.

Lancio dello smartphone Nio

Copy link to section

Pertanto, Nio spera che il suo nuovo smartphone contribuisca a potenziare la sua crescita. Inizierà le consegne di questi telefoni giovedì di questa settimana. I telefoni avranno un prezzo compreso tra $ 889 e $ 1.029.

Tuttavia, credo che gli smartphone non costituiranno un business importante per l’azienda. Innanzitutto, ritengo che i telefoni siano piuttosto costosi. Pertanto, molti potenziali acquirenti potrebbero preferire invece acquistare i nuovi iPhone.

In secondo luogo, il settore degli smartphone è ora altamente saturo di aziende come Apple, Samsung e Xiami che detengono una grande quota di mercato. Le nuove società di smartphone, tra cui Nothing e Google Pixel, hanno faticato a guadagnare quote.

In terzo luogo, l’industria degli smartphone non è in crescita. In un recente rapporto, Counterpoint Research ha rilevato che le vendite di smartphone hanno registrato una tendenza al ribasso negli ultimi mesi. La maggior parte dei marchi, tra cui Samsung, Vivo, iPhone e Oppo, sono in calo.

Pertanto, credo che, invece di lanciare uno smartphone, l’azienda dovrebbe invece concentrarsi sul miglioramento delle operazioni e della redditività dei veicoli elettrici.

https://www.youtube.com/watch?v=0A-ugTPAfDk&pp=ygUObmlvIHNtYXJ0cGhvbmU%3D

Previsioni sul prezzo delle azioni Nio

Copy link to section

Grafico Nio di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Nio ha avuto un forte trend ribassista negli ultimi mesi. Recentemente ha superato l’importante livello di supporto a 10,73 dollari, il punto più alto del 30 marzo.

Il titolo è rimasto al di sotto delle medie mobili a 50 e 25 giorni e al supporto cruciale a 9,55 dollari (minimo del 3 gennaio). Pertanto, le prospettive per il titolo sono ribassiste, con il prossimo livello di supporto da tenere d’occhio a 7,21 dollari, il punto più basso del 31 marzo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.