3 altcoin da acquistare nella prossima corsa al rialzo delle criptovalute: Chainlink, FIL, Cardano

I prezzi delle criptovalute sono rimasti stabili nelle ultime settimane anche se le azioni americane si sono ritirate. Come ho scritto mercoledì, l’indice Russell 2.000 si è spostato in una zona di correzione essendo crollato di oltre il 12% dal suo picco. Anche altri ETF chiave come TLT, QQQ e DIA sono crollati di recente.

Bitcoin è stato supportato dai recenti acquisti da parte di MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) e dalle crescenti speranze che l’ETF spot Bitcoin venga approvato. Inoltre, come ho scritto prima, è abbastanza sorprendente che Bitcoin non sia crollato a zero poiché i tassi di interesse sono passati da zero al 5,50%.

Pertanto, è probabile che nei prossimi mesi assisteremo a una nuova corsa al rialzo delle criptovalute. I catalizzatori chiave di questa corsa saranno l’imminente dimezzamento del Bitcoin e l’approvazione dell’ETF spot su Bitcoin. Ecco le migliori altcoin da acquistare se ciò accade.

Collegamento a catena

Chainlink (LINK) è una parte cruciale del settore blockchain. È il più grande oracolo del settore, garantendo oltre 18 miliardi di dollari nel settore DeFi. Alcuni degli asset che protegge sono AAVE, Compound, Venus, GMX e Liquity. Nel corso degli anni ha facilitato transazioni per oltre 8 trilioni di dollari.

Chainlink CCIP is now live on @BuildOnBase mainnet!



Discover how CCIP is empowering apps built on Base to scale faster and connect to Web3's rapidly expanding multi-chain ecosystem 🧵👇https://t.co/AbiGprCx1J — Chainlink (@chainlink) September 27, 2023

Ancora più importante, Chainlink sta diventando un attore leader nel settore della tokenizzazione che sta prendendo forma. Lo fa utilizzando la tecnologia Cross-Chain Interoperablity Protocol (CCIP). Lungo il percorso, Chainlink viene ora utilizzato da organizzazioni chiave come Swift Network, Nuon Finance e ANZ Bank.

Chainlink ha altri casi d’uso. La sua tecnologia fornisce soluzioni come prove di riserva e feed dei prezzi che sono essenziali in un mondo decentralizzato. Tutto ciò spiega perché il prezzo di LINK è aumentato di oltre il 30% dal punto più basso di agosto.

Cardano

Cardano ha perso slancio e ha cancellato oltre 80 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato dal 2021. Giovedì, ADA, il suo token, veniva scambiato a 0,2431 dollari, molto al di sotto del suo massimo storico di 3 dollari. Anche quest’anno si aggira vicino al livello più basso.

Nonostante tutto ciò, Cardano ha fatto alcuni progressi nel settore DeFi. I dati mostrano che Cardano è cresciuta fino a diventare la quindicesima catena più grande nel settore DeFi con un valore totale bloccato (TVL) di oltre 181 milioni di dollari. In termini ADA, il TVL è ai massimi storici.

Cardano ha raggiunto questo obiettivo senza avere reti di grandi dimensioni come Aave, Uniswap e Compound nella sua rete. Invece, le più grandi dApp nel suo ecosistema sono Minswap, Indigo, Liquid e VyFinance. Pertanto, esiste la probabilità che Cardano guadagni quote di mercato nella prossima corsa al rialzo.

Filecoin

Come Cardano, Filecoin ha perso slancio durante l’ultima corsa al rialzo delle criptovalute. Il suo prezzo è crollato di oltre l’80% rispetto al suo massimo storico. Una sfida fondamentale per Filecoin è che la sua rete di stoccaggio non ha acquisito slancio nel corso degli anni.

Recentemente, tuttavia, Filecoin ha lanciato funzionalità aggiuntive che stanno aiutando la rete. Ad esempio, hanno lanciato Filecoin Virtual Machine (FVM), che sta guadagnando terreno. I dati più recenti mostrano che FVM ha guadagnato un TVL di oltre 82 milioni di dollari, rendendolo il 32° player più grande del settore.

Filecoin ha anche lanciato Filecoin Web Services (FWS) che mira a sfidare altre reti cloud come Amazon AWS e Microsoft Azure. Pertanto, è probabile che il prezzo di Fil andrà bene nella prossima corsa al rialzo delle criptovalute.

Altri altcoin da considerare sono Tron, Litecoin e Hedera Hashgraph. Tron sta andando bene, aiutato da JustLend mentre Hedera Hashgraph sta guadagnando clienti aziendali. Litecoin potrebbe trarre vantaggio se Bitcoin ottenesse un ETF spot.

