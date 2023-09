Il peso argentino (ARS) potrebbe diventare il prossimo dollaro dello Zimbabwe

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il dollaro dello Zimbabwe è spesso visto come il simbolo di un grave collasso macroeconomico e fiscale. Nel suo momento più basso, una banconota da 100mila miliardi dello Zimbabwe era in realtà senza valore. Oggi, queste banconote da trilioni di dollari vengono vendute su piattaforme come Amazon.

Il crollo del dollaro ZIM è stato attribuito alle azioni di Robert Mugabe, l’allora presidente, e della banca centrale. Di fronte alle pesanti sanzioni, il governo si è rivolto alla stampa di contanti nel tentativo di finanziare i suoi progetti e progetti di welfare.

La stampa di contanti porta a una maggiore offerta di moneta, portando all’iperinflazione. Nel periodo peggiore, l’inflazione dello Zimbabwe è salita al 3,13×109%, il più alto mai registrato. Di conseguenza, la classe media che esisteva decenni fa è scomparsa e lo Zimbabwe è diventato uno dei paesi più poveri della terra.

Ora, ci sono segnali che l’Argentina, una volta una delle principali economie sudamericane, sta seguendo le stesse orme dello Zimbabwe. Come lo Zimbabwe, l’Argentina ha costantemente stampato denaro per finanziare il suo deficit in espansione. Nel 2022, il paese aveva un deficit di bilancio primario del 2,4% mentre il deficit finanziario era pari al 4,2%.

https://www.youtube.com/watch?v=oJh1pSYjOy0&pp=ygUNcGJkIGFyZ2VudGluYQ%3D%3D

Continua la stampa di contanti in Argentina

Copy link to section

L’Argentina potrebbe ora avviarsi verso l’iperinflazione in vista delle elezioni generali. Il ministro dell’Economia, candidato alla presidenza, ha annunciato in un comunicato una serie di aiuti che potrebbero peggiorare la situazione.

Tutti i lavoratori registrati riceveranno l’ equivalente di 80 dollari, mentre i lavoratori informali e i pensionati riceveranno 125 e 49 dollari. Il progetto costerà circa l’1,3% del Pil e sarà finanziato tramite la stampa di contanti. Un altro provvedimento vedrà il governo aumentare la soglia dell’imposta sul reddito all’1% dal precedente 7%.

Pertanto, l’aggiunta di più pesos argentini in un’economia in cui l’inflazione è in forte aumento potrebbe portare a ulteriori sfide. I dati più recenti hanno mostrato che l’inflazione al consumo è aumentata del 12,4% ad agosto, il punto più alto dal 1991, quando il paese stava uscendo dall’iperinflazione. L’inflazione è aumentata di oltre il 124,4% su base annua ad agosto.

La sfida per l’Argentina è che non ha alcun piano per uscire da questa crisi economica. Il partito al governo è impegnato a portare avanti le politiche socialiste che lo hanno messo in ginocchio. D’altro canto, il candidato di destra si è impegnato a sbarazzarsi del peso argentino e a sostituirlo con il dollaro statunitense.

In larga misura, è sensato sostituire il peso argentino, ormai privo di valore, con il dollaro statunitense. Tuttavia, la realtà è che attuarlo non sarà facile poiché il governo ha bisogno di risorse per acquisire il dollaro.

È difficile risolvere la crisi economica argentina. Innanzitutto, per risolvere la crisi bisognerebbe eliminare la maggior parte dei programmi di welfare, aumentare alcune tasse, aumentare i tassi di interesse e ridurre la burocrazia che riduce gli investimenti esteri. Eliminare questi programmi sociali sarebbe impopolare.

Pertanto, non possiamo escludere una situazione in cui il peso argentino crollerà pesantemente nei prossimi mesi. Il tasso ufficiale USD/ARS è salito a 350 dai 36 del 2018. Il tasso non ufficiale è molto più alto di quello ufficiale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.