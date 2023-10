Il prezzo delle azioni Rolls-Royce forma una divergenza ribassista, un cuneo ascendente

Il forte rally del prezzo delle azioni Rolls-Royce Holdings (LON: RR) si è recentemente arrestato mentre i rialzisti prendono una pausa. Dopo aver raggiunto il picco di 232,3 dollari il 15 settembre, il titolo è leggermente sceso agli attuali 215 centesimi. Le azioni hanno registrato buoni risultati negli ultimi mesi, balzando di oltre il 240% dal punto più basso di settembre.

Rolls-Royce è in un momento di silenzio

Rolls-Royce Holdings è stato uno dei titoli FTSE 100 con le migliori performance quest’anno. Il titolo ha registrato un andamento positivo per tre ragioni principali. Innanzitutto, l’azienda ha iniziato l’anno con un nuovo amministratore delegato, che ora sta attuando un risanamento. La sua strategia prevede di concentrarsi sulla redditività dell’azienda e di ridurre la burocrazia.

In secondo luogo, Rolls-Royce ha beneficiato della continua ripresa del settore dell’aviazione civile. La maggior parte delle compagnie aeree ha riportato ottimi risultati finanziari quest’anno, con la loro capacità di volo ai livelli pre-pandemia.

In terzo luogo, la società sta beneficiando della guerra in corso in Ucraina, che ha portato a una robusta spesa per la difesa. Inoltre, Rolls-Royce è stata scelta come uno dei principali appaltatori dei piccoli reattori nucleari modulari.

Rolls-Royce Holdings ha pubblicato ottimi risultati finanziari. I suoi ricavi sono aumentati da oltre 5,3 miliardi di sterline nella prima metà del 2022 a oltre 6,95 miliardi di sterline nel 2023. I suoi profitti lordi sono saliti a oltre 1,51 miliardi di sterline mentre il suo utile operativo è balzato a 673 milioni di sterline. Di conseguenza, il suo utile al netto delle tasse è stato di 404 milioni di sterline.

Ora, il prezzo delle azioni Rolls-Royce è in fase di stallo mentre gli investitori attendono il prossimo aggiornamento da parte del management. Questo aggiornamento avverrà durante il Capital Markets Day del 28 novembre. Gli analisti si aspettano che la società continui ad andare bene.

La sfida per Rolls-Royce Holdings è che l’inflazione è ancora persistente. Più recentemente, il prezzo del petrolio greggio è aumentato, il che ha avuto un impatto sul costo del carburante per aerei. Di conseguenza, aziende come American Airlines hanno ridotto le loro linee guida. Questa tendenza potrebbe influenzare altre compagnie aeree.

Previsioni sul prezzo delle azioni Rolls-Royce

Grafico RR di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni RR si è fermato nelle ultime settimane. È rimasto al di sopra della media mobile a 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) ha formato un modello di divergenza ribassista.

Il prezzo delle azioni Rolls Royce ha formato un modello a cuneo ascendente, che è uno dei segnali ribassisti più popolari. Si è spostato sotto il lato inferiore di questo cuneo. Pertanto, il titolo rimarrà probabilmente sotto pressione nelle prossime settimane. Se ciò accade, il livello successivo da guardare sarà a 200p, ovvero circa il 7% al di sotto del livello attuale.

