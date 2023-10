Il prezzo delle azioni Bruised Plug Power forma un modello a cuneo discendente

Il prezzo delle azioni Plug Power (NASDAQ: PLUG) ha continuato la sua notevole svendita e ha raggiunto il minimo di tre anni di 6,53 dollari. Si è trattato di una svendita notevole poiché le azioni sono crollate di oltre il 91% rispetto al massimo storico. Questo calo ha portato la capitalizzazione di mercato totale a oltre 4,5 miliardi di dollari.

Consumo di liquidità e tassi di interesse

Plug Power e altre società di energia pulita come Sunrun , Enphase Energy e NextEra hanno avuto un forte trend ribassista negli ultimi mesi. Lo stesso vale per le aziende del settore dei veicoli elettrici come Rivian, Mullen Automotive e Canoo.

La ragione principale di questa svendita è l’attuale contesto di tassi di interesse elevati. Nella riunione di politica monetaria di settembre, la Fed ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al 5,25%-5,50%. Il diagramma a punti indicava almeno un altro aumento quest’anno.

I tassi di interesse elevati hanno un impatto negativo sulle aziende in perdita come Plug Power. Come ho scritto di recente qui , l’indice Russell 2000 ha sottoperformato i suoi concorrenti più grandi come il Dow Jones e l’S&P 500 perché molti dei suoi componenti non sono redditizi.

Plug Power è in perdita da anni. Nel trimestre più recente, la perdita netta della società è balzata a 208 milioni di dollari da 152 milioni di dollari nello stesso periodo del 2022. Ha perso oltre 927 milioni di dollari negli ultimi cinque trimestri a fronte di ricavi di oltre 1,02 miliardi di dollari.

Quel che è peggio è che Plug Power ha ritardato il calendario dei suoi progetti. Ora si prevede che i suoi stabilimenti in Louisiana, New York e Texas raggiungeranno gli obiettivi di produzione completi entro il 2024. L’azienda aveva previsto di passare alla piena produzione entro la fine dell’anno. Pertanto, gli analisti ritengono che questi ritardi ostacoleranno il percorso verso la redditività.

Si teme inoltre che Plug Power debba raccogliere capitali nel 2024 o nel 2025. La sua liquidità e gli investimenti a breve termine sono scesi da oltre 3,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022 a 1,08 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre.

Nel frattempo, i venditori allo scoperto stanno ancora aumentando le loro quote. La società ha una quota a breve termine del 24,74%, rendendola una delle più grandi del settore.

Previsione del prezzo delle azioni Plug Power

Grafico PLUG di TradingView

Recentemente ho scritto che il prezzo delle azioni PLUG aveva formato un modello a cuneo discendente sul grafico settimanale. Questa visione rimane ancora e il titolo è leggermente al di sopra del lato inferiore di questo cuneo. Questo cuneo si sta avvicinando al livello di confluenza.

Il prezzo delle azioni Plug Power è sceso al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane. Inoltre, il MACD è rimasto al di sotto del punto neutrale. Pertanto, la mia visione contraria è che il titolo potrebbe salire nelle prossime settimane. Questo rimbalzo avverrà probabilmente l’8 novembre, quando la società pubblicherà i suoi risultati.

