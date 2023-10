Quotazione delle azioni Metro Bank: sarà questa la prossima Credit Suisse, SVB?

Il prezzo delle azioni Metro Bank (LON: MTRO) è crollato venerdì mentre alcuni investitori hanno tentato di acquistare il calo. Il titolo è rimbalzato di oltre il 6% e si è attestato a 40 centesimi. Tuttavia, quest’anno si è ritirato di oltre il 75% rispetto al livello più alto, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 70 milioni di sterline.

Ci risiamo

Quest’anno il settore bancario si trova ad affrontare numerose difficoltà. La liquidità si sta prosciugando mentre i depositanti spostano i loro fondi verso i fondi del mercato monetario a rendimento più elevato. Un rapporto pubblicato in agosto ha rivelato che i depositi delle Big Four erano crollati di oltre 80 miliardi di sterline, il calo più forte in oltre 4 trimestri.

Queste sfide stanno colpendo la maggior parte delle banche, ma quelle più piccole come Metro Bank sono più esposte. Giovedì ho scritto che la banca aveva incaricato Morgan Stanley di aiutarla a raccogliere ulteriore capitale attraverso obbligazioni e azioni. In totale, la banca sta cercando di raccogliere almeno 600 milioni di sterline per aumentare i propri livelli di capitale.

Gli investitori odiano gli aumenti di capitale soprattutto da parte delle banche. Come ricorderete, la Silicon Valley Bank (SVB) è crollata a marzo quando ha annunciato l’intenzione di raccogliere capitali. La banca era alle prese con una scarsa liquidità a causa della sua enorme esposizione ai titoli di stato a lungo termine che stavano crollando.

Metro Bank si trova ad affrontare anche altre sfide. Il primo è che non è riuscita a convincere le autorità di regolamentazione che può utilizzare i suoi modelli interni per valutare la quantità di capitale di cui ha bisogno. Ciò la pone in una posizione di svantaggio quando compete con banche più grandi come Lloyds e Barclays.

Metro Bank è un buon titolo da acquistare?

Nel mio ultimo articolo su Metro Bank, ho notato che le azioni erano diventate altamente sottovalutate e ipervendute. Tuttavia, ho anche raccomandato agli investitori di evitare il titolo a causa dei crescenti rischi nella sua attività.

La storia suggerisce che gli investitori dovrebbero evitare una banca in difficoltà. Lo abbiamo visto recentemente accadere durante il crollo del Credit Suisse, considerato troppo grande per fallire a causa dei suoi ingenti asset.

Lo abbiamo poi visto di nuovo nel crollo della First Republic Bank (FRC), una delle più grandi banche regionali del paese.

Ho il sospetto che molti clienti di Metro Bank inizieranno a ritirare i propri fondi man mano che il prezzo delle azioni crolla. Metro Bank stava già registrando deflussi prima degli eventi di questa settimana. I depositi della clientela sono scesi da 16 miliardi di sterline di dicembre a oltre 15,2 miliardi nella prima metà dell’anno.

Pertanto, l’attuale balzo del 6% del prezzo delle azioni MTRO potrebbe essere un rimbalzo del gatto morto. Questa è una situazione in cui un titolo in calo si riprende temporaneamente mentre alcuni investitori tentano di acquistare il calo.

